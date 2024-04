VIDEO: De la risa al llanto, así lució Fofo Márquez durante su audiencia

El pasado 4 de abril, el influencer "Fofo" Márquez provocó controversia en las redes sociales al ser arrestado por agredir a una mujer en un estacionamiento y causar disturbios en las calles del municipio de Naucalpan, Estado de México.

Cada golpe y lesión infligidos a su víctima, Edith, en su rostro, párpados, brazos, rodillas, muslos y tórax, fueron determinantes para que el miércoles 10 de abril, una jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México procesara al creador de contenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa, durante una audiencia que se extendió por más de una hora en el penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla.

No sé quién es el Fofo Márquez, pero estoy viendo que es influencer y que tiene millones de seguidores, pero ahora está en tendencia porque golpeó a una mujer.



Esto es lo que pasa por hacer famoso a cualquier pendejo, ojalá que pague por lo que hizo.pic.twitter.com/669n9ODRMR — Roberto Haz (@tudimebeto) April 5, 2024

Así lució "Fofo" Márquez durante su audiencia

El periodista Ciro Gómez Leyva recientemente compartió un video en su cuenta de X, donde se muesta cómo transcurrió la audiencia de Rodolfo "N", donde se determinó que permanecerá en prisión preventiva debido a la gravedad del delito.

En el clip, se puede ver al creador de contenido, vestido con una camiseta blanca, junto a sus abogados, en una sala llena de familiares y medios de comunicación.

Durante la audiencia, la cual se llevó a cabo en el penal de Barrientos, la sonrisa que caracterizó al influencer cuando fue detenido y al hacer sus fechorías, fue borrada durante esta audiencia, pues al escuchar lo que la jueza dictó, mencionó que “Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”.

Al escuchar estas palabras, según el vídeoclip compartido por el comunicador, la jueza le preguntó si se sentía amenazado, por lo que se levantó para mostrarle algunas marcas en su espalda que, según él, le fueron infligidas cuando ingresó a prisión.

Asimismo, mencionó que “tengo tres días aislado, hay un reo que ya le puso precio a mi cabeza. Yo no quiero morir”.

Después de mostrarle las marcas a la jueza, continuó hablando para dejar claro que nunca tuvo la intención de matar a su víctima.

Aunque la mujer afirmó en varias ocasiones que fue agredida tanto física como verbalmente por él, Rodolfo aseguró que no siente odio hacia las mujeres, ya que las dos personas más importantes en su vida son su madre y su novia, con quien planeaba casarse.

“Si quieren me puedo hincar para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen", así suplicó #FofoMarquez tras escuchar su vinculación a proceso por tentativa de feminicidio. Durante su audiencia, aseguró que un reo le puso “precio a su cabeza” y temía por su vida: pic.twitter.com/uFKWOjqE2t — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 14, 2024

