Hermana del Rey Grupero denuncia a su tío y primo por acoso sexual

Luciana Ordaz Balderas, hermana del "Rey Grupero", denunció en redes sociales a dos de sus familiares por acoso sexual ya acoso.

La también influencer asegura que ha acudio a denunciar ante las autoridades y que incluso ha tomado cursos para víctimas, pero que no ha habido respuesta. "Lo siento ya estoy muy cansada, no puedo más, llevo más de 6 meses tratando de qué las autoridades me hagan caso por favor comparte para que se resuelva y estos tipos paguen", escribió en sus redes sociales.

La joven señaló directamente a su tío, Juan Javier Cruz Coello, por abuso sexual y a su primo, Juan Javier Cruz Balderas, por acosarla e intimidarla.

Luciana mostró algunos videos en los que supuestamente su primo corta los cables de sus cámaras de seguridad en su vivienda. "No puedo salir de casa", lamentó.

La contactan tras denuncia

Tras la denuncia, la Fiscalía capitalina y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX le pidieron contacto para abordar la situación.

Luciana es influencer de estilo de vida y también realiza bromas con su hermano, Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como "Rey Grupero".