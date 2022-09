“Le pido su teléfono para llevarlo como evidencia”, fue lo que le dijo un supuesto oficial de la Guardia Nacional al Pato Zambrano quien se paró para grabar y tomar fotos de un accidente ocurrido en Nuevo León.

"Me puse en vivo por seguridad. Una disculpa por levantar la voz pero pensé que otra vez me iban a levantar. Este soldado sin criterio y foráneo me iba a quitar mi teléfono porque le tome una foto a un accidente vial", fue el mensaje que acompañó al video del Pato Zambrano y que se viralizó en redes sociales.

En el video un uniformado de la Guardia Nacional, quien porta una placa que lo identifica como “Solorio”, le indica que por grabar y tomar fotos, su teléfono quedaba como evidencia.



“Usted está grabando... esto va al Ministerio Público”

“Usted está grabando, tomando fotografías, esto va al Ministerio Público, le pido su teléfono para llevarlo como evidencia”.

“Me van a quitar mi teléfono, están jodidos”, se escucha al Pato Zambrano quejarse y enseguida le pide al oficial identificarse.

Al parecer el elemento de la Guardia Nacional pretendía dar un giro a la situación y retener el vehículo del Pato Zambrano por “obstruir” la vialidad y estacionarse sobre la carretera.

Sin embargo el Pato le reviró diciendo que no era el único que estaba estacionado en la carretera y que había otro automovilista adelante en la misma situación.

Por este hecho la Guardia Nacional no se ha pronunciado.

Escuchen a este soldado! Y cuídense. Es La nueva realidad de la seguridad de Nuevo León CUIDADO todos somos culpables! Ellos mismos (guardia nacional) asesinaron a un joven en Allende NL hace una semana a balazos.

Cuidado todos!https://t.co/d06RoNVfni pic.twitter.com/70D6iEtQtX — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) September 10, 2022



