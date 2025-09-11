Grupo Modelo y Cerveza Corona celebran 100 años de historia y orgullo mexicano

Corona, la cerveza mexicana más valiosa del planeta, cumple 100 años y lo festeja a lo grande: conmemoraciones históricas, festivales de música, promociones inéditas y una mirada firme hacia el futuro. La celebración honra a los fundadores de Grupo Modelo y a millones de mexicanos que han puesto “el extra” para convertirla en un ícono global.

Grupo Modelo reafirma su compromiso de seguir innovando y de mantener a Corona como embajadora de México ante el mundo. Foto: El Universal

¿Cómo inició la historia de Corona?

La historia de Corona comenzó en 1925, en medio de un México en reconstrucción tras la Revolución. Un grupo de visionarios fundó Grupo Modelo con la misión de elaborar la cerveza más fina del país. Desde entonces, la marca se distinguió por su calidad y por su icónica botella transparente, que se convirtió en símbolo de confianza y autenticidad.

¿Por qué Corona es un ícono cultural?

A lo largo de un siglo, Corona ha acompañado a generaciones de mexicanos en momentos históricos, festividades patrias y celebraciones cotidianas. Ha impulsado la economía local trabajando con miles de tienditas, restaurantes y agricultores, y hoy está presente en más de 180 países, llevando el sabor de México al mundo.

¿Cómo ven el futuro de Corona sus directivos?

En el evento conmemorativo, Daniel Cocenzo, director de Grupo Modelo, recordó que los fundadores tuvieron la valentía de soñar en grande y crear una cerveza que estableciera un nuevo estándar de calidad. Por su parte, Yune Aranguren, directora de marketing de Corona, destacó que la marca ha mantenido sus valores intactos durante 100 años y que hoy es un ejemplo de la calidad mexicana que inspira a colaboradores y consumidores por igual.

¿Qué significa “El Extra” en esta celebración?

“El Extra” es el concepto central de la campaña de los 100 años, que reconoce el esfuerzo y pasión de los mexicanos. Es un homenaje a quienes eligen Corona, comparten experiencias y mantienen viva la tradición. La marca invita a seguir dando ese 101 % que caracteriza a los mexicanos y que la ha llevado a liderar la categoría de cerveza a nivel global.

¿Qué actividades forman parte del festejo?

La celebración comenzó con un evento especial que destacó la historia y legado de Corona, recordando los momentos que han marcado su presencia en la cultura mexicana. Además, Grupo Modelo lanzó “La Promo del Siglo”, una promoción que incluye a todas sus botellas y en escanear el código QR que podrás encontrar en las tapas. Cada una de las tapas tendrá un código alfanúmerico que podrás registrar y contarás con 300 millones de posibilidades de ganar al instante premios increíbles como viajes a los primeros partidos de México en la Copa Mundial Fifa 2026 con 3 amigos, accesos al festival Corona Capital, viajes todo pagado al tour de Corona Capital nacional incluyendo Corona Capital Sessios y Corona Capital CDMX así como coronas gratis.

Yune Aranguren, directora de marketing de Corona, destacó que la marca ha mantenido sus valores intactos durante 100 años y que hoy es un ejemplo de la calidad mexicana que inspira a colaboradores y consumidores por igual. Foto: El Universal

¿Cómo conecta Corona con la música y la cultura?

De igual forma, este 2025 también se conmemoran los 15 años de Corona Capital, el festival de música más importante de México, que este año se extiende con ediciones en Guadalajara, Monterrey y Mérida a través de las Corona Capital Sessions, llevando a grandes bandas internacionales a más ciudades.

¿Qué viene para los próximos 100 años?

Grupo Modelo reafirma su compromiso de seguir innovando, impulsar la economía mexicana y consolidar el liderazgo de Corona en el mundo. Su visión es continuar inspirando a las nuevas generaciones para que den el extra y lleven el nombre de México a lo más alto.

