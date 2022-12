Greta Thunberg se burla del arresto de Andrew Tate: "Esto pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza"

La activista sueca Greta Thunberg ha reaccionado con ironía al arresto en Rumanía del exboxeador y "streamer" Andrew Tate, aludiendo a la pista que habría sido clave en su detención: "Esto es lo que ocurre cuando no reciclas las cajas de pizza".

Las fuerzas de seguridad rumanas detuvieron a Tate a las afueras de Bucarest, acusado de varios delitos como la constitución de un grupo delictivo organizado, la trata de personas y la violación. Las autoridades pudieron probar que estaba en Rumanía precisamente tras un intercambio de mensajes con Thunberg.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022