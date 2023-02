Greta Thunberg publica su libro The Climate Book en Norteamérica; ¿de qué trata?

Greta Thunberg, la joven activista sueca, anunció en Twitter que su libro The Climate Book (El libro del clima) ya está disponible en librerías de Estados Unidos y Canadá, en una publicación acompañada de fotos de la portada.

"¡Me complace decirles que The Climate Book ya está disponible en Estados Unidos y Canadá! Junté la sabiduría de más de 100 colaboradores para resaltar las diversas crisis que enfrentamos, así como equiparnos con el conocimiento necesario para evitar un desastre climático", escribió Thunberg en dicha red social.

"Esta es la historia más grande del mundo, y debe llegar tan lejos como lo permitan nuestras voces, e incluso más allá. ¡Gracias por su apoyo!", publicó.

Además, aseguró que ella no obtendrá un beneficio económico por las ventas del libro, puesto que los derechos de autor pertenecen a la organización sin fines de lucro Greta Thunberg Foundation y todas las regalías se destinarán a la caridad.



