Luego de darse a conocer la muerte de la productora de televisión Giovanna Lara, quien hace unos años fue directora de Bandamax en Televisa, diversos amigos y conocidos externaron sus condolencias.

“Giovanna Lara, tu partida me deja en shock y con un hueco en el corazón, gracias por esas comidas con vinito en tu terraza, por invitarme a hacer proyectos juntas, por consolarme cuando sabías que algo no me salía bien y sobre todo Gracias por ser mi Amiga.Te voy a extrañar”, escribió la amiga y excompañera de Televisa, Ana Leticia Corona en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con su perfil profesional en Linkedin, la productora estudió en la Universidad del Valle de Toluca y entró a trabajar desde 1999, donde se desempeñó como productora y coordinadora artística de programas como Es de Noche, Ya Llegue!, Bandamax y Eventos Especiales.

De octubre de 2010 a 2019 fue directora de contenidos y producción, coordinadora de invitados musicales y talento en la división de Televisa Network.

Su última publicación en Twitter fue el 11 de diciembre y era una denuncia sobre el cobro excesivo en una tarifa de estacionamiento.

Ojo @Profeco están autorizados cobrar 200 pesos de estacionamiento por 2 hrs? Los de emporio parking? pic.twitter.com/eQE8URSEeL — gio lara (@giolara) December 11, 2022

Confirman la muerte de Giovanna Lara

El día de ayer 12 de diciembre fue hallada muerta en su departamento de la alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, así lo confirmó Televisa Espectáculos en su cuenta de Twitter.

“Esta tarde se reportó la muerte de Giovanna Lara por bronco aspiración, así lo dio a conocer el periodista Gil Barrera”, escribió la cadena de televisión.

Además extendió el pésame a la familia de la exdirectora de Bandamax.

