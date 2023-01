Genaro Lozano recibe ataques homofóbicos tras ser nombrado titular de noticiero nacional

El periodista Genero Lozano ha sido víctima de ataques homofóbicos en redes sociales tras anunciarse que sustituye a Paola Rojas quien conducía “Al Aire”, espacio informativo en Televisa.

En dicho horario, desde enero, se transmite el programa “Por las Mañanas” que tiene como titular a Genaro Lozano.

Los mensajes denostando al periodista no han cesado en redes sociales como Twitter, donde personalidades del mundo de la política y excolegas del conductor han salido en su defensa, tales como Estefanía Veloz.

“Comentarios homofóbicos son la prueba de que hoy más que nunca es importante tener a personas como @genarolozano en un noticiero nacional.

No será fácil, le tocó abrir camino como Nancy Cárdenas lo hizo en su momento. Genaro Lozano es LGBTTQ+, pero no es lo único que lo define”, se lee en la publicación.



En contraste con la agresiones, la comunidad LGBT reconoce el papel tan importante que representa la titularidad de Genaro Lozano frente al noticiero matutino de Televisa, por lo que ha recibido felicitaciones de distintas personalidades.



Paola Rojas se despidió de su espacio informativo el pasado 6 de enero luego de seis años continuos al aire, la también columnista de EL UNIVERSAL busca nuevas rutinas para reinventarse, según ella misma publicó en sus cuentas de redes sociales.

Estos cambios fueron dados a conocer por la compañía el pasado mes de noviembre, como parte de su transformación.



¿Quién es Genero Lozano?

El periodista y conductor del noticiero “Por las Mañanas” estudió el doctorado y maestrúa en Ciencia Política en The New School for Social Research, además de ser licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM.

Fue editor de la revista Foreign Affairs Latinoamerica y profesor en el ITAM, entre 2004 y 2013.

Además es coautor de una docena de libros académicos y de divulgación como “Same-Sex MArriage in Latin America: Promise and Resistance; “Same-sex Marriage in the Americas: Policy Innovation for Same-Sex Relations; La Política Exterior de México; metas y obstáculos, entre otros.

Además de ser periodista y conductor de un espacio informativo, Genaro Lozano es integrante del Consejo de GIRE, asambleísta emérito en COPRED y cofundador de la Coalición Mexicana LGBTTI+.

