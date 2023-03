Hace unos días el comediante, Franco Escamilla, fue objeto de señalamientos en redes sociales por los comentarios que realizó en uno de los episodios de "Toy Aburrido". Los internautas acusaron al standupero de misógeno y machista.

En el video que se viralizó en distintas plataformas, Escamilla hizo una especie de "consejos para las mujeres", no obstante, no fueron del agrado de muchos.

En éste decía que lo que quiere un hombre se resume en sexo, comida y silencio. “Cogemos un ratito, cociname algo rico y cállate el hocico, eso es lo que quiere un hombre: si está cachondo; quiere sexo, si tiene hambre; quiere comida, si está enojado o trabajando; quiere silencio”, expresó.



Fueron esas frases las que le costaron innumerables críticas, por lo que explicó al finalizar el episodio 336 de “La mesa reñoña”, que todo se trató de una traducción a un chiste de Chris Rock.

Por otra parte, agradeció a quienes lo defendieron, pero les hizo un llamado a no generar más mensajes de odio.

“Agradezco a la raza que brinca por mí pero no les contesten, el odio genera odio, yo estoy intentando hacer comedia si eso a algunas personas les genera odio; ya es problema de ellas”, dijo.

Franco Escamilla se defiende de la funa

En una de las transmisiones en vivo de “Amos del Universo, Carne Asada con Personas Incómodas”, volvió a tocar el tema de la funa que recibió, argumentando que él sólo habla de lo que ve, no de lo que creé.

“Espero en Dios mañana no me hagan tendencia, porque fuera un códice que las mujeres no mean o alguna ma… van a cambiar, pero yo nadamás les doy un dato y les he dicho que hablo de lo que veo, no de lo que creo y hay una gran diferencia. Ustedes hablan desde la subjetividad de lo que creen que está bien, yo hablo de las cosas que veo nadamás. Mono ve; mono dice, muy sencillo”, comentó.

En dicha emisión, Escamilla y sus invitados, hablaban de la poca higiene que tienen algunos hombres al ir al baño y no lavarse las manos, aunque también compartieron sus vivencias de la infancia respecto a la familia y de cómo les exigían respetar a las personas de autoridad como los abuelos o los tíos.

