Espectaculares son las imágenes reveladas por el telescopio James Webb de la NASA donde se observa una nueva estrella en formación.

Ocultos en el cuello de una nebulosa en forma de ‘reloj de arena’ se encuentran los comienzos de una nueva estrella, una protoestrella dentro de la nube obscura L1527.

En la imagen de tonos naranjas y azules brillantes se observan nubes de polvo y gas que sólo son visibles en luz infrarroja. El tipo de longitudes de onda en las que Webb se especializa.

La luz de la protoestrella se filtra por encima y debajo del disco, iluminando cavidades dentro del gas y polvo circundantes.

En la zona que se observa en azul es donde el polvo estelar es más delgado mientras que las zonas naranjas son donde menos luz se puede filtrar debido al grosor de las capas.



