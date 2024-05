Fernanda Blaz revela cómo descubrió infidelidad de Werevertumorro: “no me di cuenta porque yo confiaba”

Luego de que a finales del 2023, Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, y la influencer Fernanda Blaz pusieran fin a su relación de seis años, la atención se ha centrado en Blaz, quien ha compartido recientemente algunos detalles sobre cómo descubrió la infidelidad de su expareja.

En un envivo en su canal de YouTube, Blaz reveló que Montiel le había sido infiel durante más de dos años, lo que no le extrañó la rápida aparición de una nueva pareja tras su separación.

Lee también: ¡Se acabó el amor! "Werevertumorro" confirma su ruptura con Fernanda Blaz

Fernanda Blaz revela cómo descubrió infidelidad de Werevertumorro

“Yo la neta vivía en una realidad alterna, yo pensaba que la persona con la que estaba era súper linda”, fueron una de las primeras palabras que salieron de la boca de la youtuber al revelar el impacto devastador que experimentó al descubrir esta traición, ya que nunca imaginó que la persona a la que tanto amaba y con la que compartió tantos años le haría algo así.

“No me daba cuenta, no me daba cuenta porque yo confiaba, porque yo estaba enamorada”, expresó.

Lee también: Fernanda Blaz, exnovia de Werevertumorro, rompe el silencio sobre supuesta infidelidad a youtuber

Además, enfatizó que aunque varios de sus seguidores le aseguraron que Werevertumorro nunca tuvo intenciones de casarse con ella, eso no le afectó, ya que habían discutido este tema en el pasado, al igual que el de no querer tener hijos, acuerdos que ella había aceptado.

“A veces uno toma decisiones basados en la pareja. Entonces yo siempre aclaré que yo sí me quería casar, y por eso se me hace extraño que la gente diga: “ es que por qué si tú sabías que no se quería casar”. No, a mi se me decía otra cosa. No es que yo dijera: “ No se quieren casar conmigo por eso yo voy a estar esperando”, no, porque a mi me hacían ilusiones”, agregó.

Aunado a ello, contó que cuando terminaron su relación lo que más le impactó fue enterarse que Werever ya tenía una relación con otra persona desde hace más de dos años.

Werevertumorro y Fernanda Blaz. Foto: Captura de pantalla

“La verdad fue cuando dije What, no tuviste los huevo* de decir que no querías estar conmigo, quiero estar con alguien más. No sé… lo poco hombre que a veces son las personas, el no tener palabra, el no tener compromiso”, relató.

No obstante, la situación se volvió más compleja cuando Blaz acusó a Montiel de involucrarla en problemas fiscales con el SAT desde 2022, insinuando una gestión dudosa de su empresa y una falta de transparencia en el manejo de fondos.

“¿Qué tipo de empresa y empleados manejas que me dejó mal con el SAT desde el 2022? Pero eso sí, el 30 por ciento que se me quitaba no se olvidaba... o más”, dijo.

Estas recientes afirmaciones han desatado un intenso debate en varias plataformas en línea, donde algunos usuarios cuestionan la integridad de Montiel como creador de contenido y empresario. Sin embargo, apesar de ello, hasta el momento, Gabriel Montiel no ha hecho ninguna declaración oficial respecto a estas acusaciones, dejando a sus seguidores y al público a la espera de su versión de los hechos.

No obstante, la controversia sigue creciendo, por lo que varios usuarios han apoyando a Blaz y criticando la actitud de Montiel. Además, han elogiado a la influencer por abrir su corazón y abordar un tema tan delicado y personal.

También te interesará:

Estas son las plantas que debes tener en casa para ahuyentar a las cucarachas

SEP confirma megapuente de 4 días; ¿para qué alumnos aplica?

Este licuado te ayuda a aumentar masa muscular en glúteos y piernas en solo un mes

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv