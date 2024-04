Fer Tijerina, el tiktoker que convierte la política en peleas épicas de videojuegos

Fer Tijerina, también conocido como Ferkiot, ha conquistado a la audiencia con sus creativas peleas de videojuegos entre políticos, demostrando que la política puede ser divertida y entretenida.

Desde TikTok, Fer Tijerina, un influencer dedicado a crear contenido relacionado con videojuegos, ha causado revuelo con sus últimos videos en los que simula combates entre personalidades políticas utilizando la inteligencia artificial.

En dos videos, de aproximadamente 6 minutos, Fer, bajo el alias de Ferkiot, narró una confrontación épica entre las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, recreando un espectáculo surrealista lleno de movimientos espectaculares, reminiscentes de la lucha libre.

Videojuego Claudia y Xóchitl. Fotos: Captura de video

Lee también: Con AMLO presente, Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se enfrentan dentro de videojuego de lucha: VIDEO

Estos vídeos se volvieron virales en TikTok, acumulando más de 1 millón de reproducciones y más de 2 mil comentarios, donde algunos usuarios expresaron su entusiasmo y sorpresa ante la originalidad del contenido.

Este creador de contenido ha ganado reconocimiento en YouTube al utilizar los avatares de figuras políticas en videojuegos para simular peleas, capturando la atención de una amplia audiencia. Incluso, en una de sus creaciones, incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien luchó contra Javier Milei, presidente de Argentina.

En una entrevista con EL UNIVERSAL, Fer compartió cómo surgió la idea de poner a luchar a diferentes personalidades políticas: "La idea surgió por pura diversión. Muchos fanáticos del juego (WWE 2K24) crean personajes famosos, y me pregunté por qué no hacerlo con personas de la política. Es algo que no se ha explorado mucho y pensé que sería interesante".

Lee también: Debate Presidencial 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será transmitido?

Al ser cuestionado sobre la creación de los personajes y el proceso detrás de estos videos, Fer reveló que su prometida, quien es diseñadora, se encarga de crear los personajes desde cero. El proceso puede llevar desde 30 a 40 minutos para personajes sencillos, hasta 2 o 3 horas para personajes más detallados.

Sobre la ayuda de la inteligencia artificial en la creación de los vídeos, Fer explicó que el juego de la WWE tiene dos modos, una es si tú quieres jugar y pelear con alguno de los personajes y el otro es que la IA ponga a jugar a ambos personajes y ésta sólo simula la pelea mientras él la narra, agregando una capa de realismo al espectáculo.

En cuanto a los mensajes o críticas que intenta transmitir por medio de sus vídeos, Fer enfatizó que su único objetivo es divertir a su audiencia:

"No trato de transmitir nada en particular, solo lo hago por diversión. Quiero que la gente pase un buen rato y se olvide de los problemas por un momento".

La reacción de la audiencia en redes sociales ha sido mixta, especialmente en videos relacionados con política, donde algunos usuarios expresan su apoyo y otros muestran su desacuerdo en los videos. Sin embargo, Fer destaca que siempre deja claro que sus videos son puramente para entretenimiento y no deben ser tomados en serio.

A pesar de las opiniones divididas, Fer se siente sorprendido y feliz por la viralidad de sus contenidos: "Me siento en shock, no esperaba un impacto tan grande. Estoy contento de que la mayoría entienda que es solo entretenimiento y que nadie lo haya tomado en serio".

Con su creatividad y sentido del humor, Fer Tijerina continúa deleitando a su audiencia con sus originales creaciones, desafiando las convenciones y demostrando que incluso en la arena política, hay espacio para la diversión y la imaginación.

Fer comparte que, aunque el escenario político puede ser serio y complejo, también puede ser una fuente de entretenimiento y conexión para las personas de todas las edades.

Además, el tiktoker ha adelantado que próximamente lanzará un emocionante combate entre el famoso investigador paranormal Carlos Trejo y otros personajes de la política, añadiendo aún más intriga y diversión a sus creaciones.

También te interesará:

Hijastro de Talina Fernández fallece luego de sufrir un infarto en presencia de Coco y Pato Levy

VIDEO: Acusan a influencer Fofo Márquez de darle "tremenda" golpiza a mujer en Naucalpan

La deliciosa fruta que contribuye a la generación de colágeno y además es anticoagulante

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr