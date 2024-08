Fer Durán: ¿Quién es la influencer que destapó "relación tóxica" y en redes creen que habla del hermano de "Gomita"?

En las últimas horas, la influencer Fernanda Durán ha acaparado la atención en redes sociales después de confesar que estuvo atrapada durante años en una relación tóxica. Aunque no mencionó nombres directamente, algunos usuarios han asumido que se refiere a “Lapizito”, el hermano de la paraticipante de "La Casa de los Famosos", Aracely Ordaz, conocida como “Gomita”.

Durante una entrevista para el podcast de “Un Tal Fredo”, la creadora de contenido abrió su corazón y contó las agresiones psicológicas y físicas que vivió durante más de 1 año, donde expresó lo siguiente: “Hubo un día que él estaba borracho y empezó a hablar de mi ex, y yo le dije: ‘¿Por qué hablas de él si yo ni siquiera lo menciono?’. Se enojó, me empezó a jalar y a morder. Recuerdo que su mamá entró para calmarlo, y yo le pedí a un amigo: ‘Por favor, ven por mí’. Me siento mal porque mi amigo vino a las 3 de la mañana, pero al día siguiente estaba otra vez con él”.

Lee también: Caeli acusa a exnovio de intento de abuso sexual: "me salvó un oso de peluche"

Asimismo, también mencionó que estas peleas eran recurrentes en su relación, al punto de que terminaron en dos ocasiones.

“Tuvimos peleas como ‘te jalo, me jalas’ por mucho tiempo. Pero hubo un día en que salimos todos a las trajineras todo en familia a las trajineras (...) salimos del fraccionamiento donde vivía mi hermana y me empezó a gritar y me empezó a jalar el pelo en el carro, y llega la policía y lo suben a la patrulla. Yo le dije: ‘¿por qué?’ y me dicen: ‘Vimos lo que te estaba haciendo, hay cámaras’, relató.

Aunado a ello, agregó que era recurrente que además de los golpes y las agresiones hacia ella, su expareja se refiriera de manera despectiva a su familia e incluso, aseguró que se ponía celoso de su sobrino recién nacido.

“Eran peleas de todos los días. Teníamos peleas de 2 días buenos y 5 malos (...) yo deje de hablar con un amigo, con mi hermana, mi mamá, mi papá, con mi hermano. Yo me aleje de todos (...) nació mi sobrino, yo lo ponía de fondo de pantalla, y él me decía: “mejor te hubiera embarazado yo, para que estés cuidando a un bebé que ni es tuyo (... ) ni a mi me pones ahí, todo por un pend*jo bebé”, dijo.

Lee también: VidCon México 2024: Influencers revelan cómo manejan la salud mental en sus redes sociales

¿Quién es Fernanda Durán?

Fernanda Durán se convirtió en una estrella de internet desde 2020 gracias a sus videos en TikTok y a sus publicaciones en redes sociales. Su habilidad para captar la atención de la gente la catapultó a la fama en el internet, convirtiéndola en una de las personalidades más seguidas del momento.

Fer Durán. Foto: Redes sociales

Nacida el 17 de diciembre de 1996 en Guadalajara, Jalisco, Fernanda cuenta con 28 años y es parte de una familia bastante conocida en el mundo del entretenimiento. Su hermana Carol Castro también es creadora de contenido, mientras que su hermano Jorge Durán es un cantante e influencer que también ha ganado popularidad.

Luego de su éxito en TikTok, Fernanda decidió expandir su presencia digital y en 2021 lanzó su canal de YouTube. Con esto, marcó el inicio de su carrera como youtuber, ofreciendo a sus seguidores un nuevo espacio para disfrutar de su contenido.

En cuanto a su vida personal, Fernanda estuvo en una relación con Fredy Ordaz, conocido como Lapizito, en 2022. A pesar de que la relación empezó con mucho entusiasmo, las diferencias entre ellos finalmente los llevaron a terminar su relación.

También te interesará:

Descubre el pan que mejora la digestión y regula la glucosa en sangre

La semilla natural que se ha convertido en un antídoto para calambres

Qué significa cuando una persona habla con las manos en los bolsillos, según experta en lenguaje corporal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv