VidCon México 2024: Influencers revelan cómo manejan la salud mental en sus redes sociales

Este 10 de agosto, el centro Citibanamex fue escenario del segundo día de la VidCon 2024, un evento significativo en el ámbito digital.

Durante esta jornada, influencers reconocidos como Un Tal Fredo, Pato Ramírez, Victoria Volkova, Cielo Alanís y RojStar tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con sus seguidores.

Además, participaron en una conferencia en la que discutieron temas relevantes como el activismo y el papel crucial que juegan los creadores de contenido en las redes sociales.

En el foro Iturbide 2-3, ubicado en el centro Citibanamex, los creadores compartieron las razones que los llevaron a ingresar al ámbito digital. En sus intervenciones, se discutió cómo abordan los temas de salud mental en sus plataformas.

Este diálogo proporcionó a los asistentes una visión profunda sobre el impacto de sus actividades digitales y los desafíos que enfrentan en su trabajo diario.

¿Cómo manejan los influencers el tema de la salud mental en su contenido digital?

En el entorno digital, los creadores de contenido tienen una responsabilidad ineludible hacia su audiencia en cuanto a temas de salud mental. Su influencia tiene el potencial de desestigmatizar problemas emocionales y ofrecer apoyo crucial.

Abordar la salud mental con sensibilidad y autenticidad no solo proporciona información valiosa, sino que también fomenta un ambiente de comprensión y empatía.

Un Tal Fredo, youtuber conocido, destacó la importancia de tratar estos temas con naturalidad y humor. Fredo explicó que su enfoque consiste en presentar las experiencias emocionales de manera simple, evitando el estigma asociado a la salud mental.

Según él, su estrategia se basa en descomplicar las conversaciones sobre el bienestar emocional, facilitando así un diálogo más abierto y menos cargado de prejuicios.

"Yo creo que el secreto, está en hacerlo como debe ser, normal. Es decir, hablar las cosas como son. Muchísimas veces me llegaron a decir es que tu canal es de chismes, y sí, pero nimodo que diga "bienvenidos a un capítulo más de terapia emocional, psicológica y de superación". Hay tantos canales de terapia que hablan de superación, de motivación, de psicología, y la gente no los consumen porque está el estereotipo de que las personas que lo ven están dañadas", dijo.

VidCon 2024. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

Por su parte, Pato Ramírez, otro influencer mexicano, subrayó que su enfoque se centra en la autenticidad y en mostrar cómo enfrenta sus propios desafíos. Ramírez, quien documenta sus viajes junto a su perro, destacó que sus publicaciones reflejan tanto sus luchas personales como sus triunfos, aportando una visión genuina de su vida.

"Yo creo que las acciones luego hablan más que las palabras, en mi caso, yo busco no necesariamente motivar e inspirar o decir y hablar del tema, que si bien hablas del tema,pero es más sobre mi vida, sobre cómo yo me voy afrontando, cómo yo estoy buscando este sueño que quiero alcanzar, y entonces es más bien demostrar acciones de amor, tú pasito a pasito vas pasando cada problema, cada situación, y compartiendo también lo que te hace feliz", agregó.

Por otro lado, Victoria Volkova, actriz y youtuber trans con más de 800,000 seguidores en Instagram, explicó que aborda la salud mental mostrando a sus seguidores la vida tal como es, sin adornos.

"Yo si hablo mucho acerca de mi salud mental, yo hablo mucho acerca de todo mi proceso. Sí muestro mucho cómo es la vida. Yo creo que lo que me hizo despegar fue estos temas de cómo es tener citas siendo una mujer trans, o cómo es tener una pareja siendo una mujer trans, o todo lo que incluye, que quieren esconder, que quieren como ser fetiche, pero al final es una naturalidad. Yo no soy una persona que siempre diga que todo va a estar bien, está bien tener días malos", mencionó.

Victoria Volkova, actriz y youtuber trans. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

¿Por qué decidieron comenzar a crear contenido en las redes sociales?

En la actualidad, los creadores de contenido desempeñan una función crucial en la configuración de la opinión pública y en la evolución de las tendencias culturales y sociales. Estos actores, activos en múltiples plataformas digitales, han modificado profundamente la manera en que se produce, consume y distribuye información y entretenimiento.

Paco Ramírez compartió que su incursión en la creación de contenido comenzó en un momento de transformación personal significativa. Antes de adentrarse en el mundo digital, vivía una vida tradicional que eventualmente le llevó a enfrentar una depresión. Este cambio en su trayectoria le impulsó a explorar nuevas formas de expresión y conexión a través de medios digitales.

"Me di cuenta que tenía un estilo de vida muy corto, no muy personal, y después de eso, encontré la naturaleza, encontré la fotografía y encontré mi pasión, encontré que era lo que me hacía vibrar. Me enganché, me clavé, empecé a compartir todo eso que me gusta hacer y creo que es lo que hizo que hoy a la gente le guste ver lo que hago", expresó.

Aunado a ello, Victoria Volkova relató que inició su actividad como creadora de contenido con el objetivo de documentar su proceso de transición en un contexto donde la información sobre el proceso trans era limitada.

Su motivación inicial no era construir una audiencia, sino registrar su experiencia personal y proporcionar un recurso para otros en situaciones similares.

"Para mí fue, creo, el hecho de esta búsqueda de tratar de entenderme. Yo estaba en una transición, creo que fue todo un proceso de aprender cómo es que yo quería vivir, porque justo igual era un tema, no sabía qué quería, no estaba conforme con el cuerpo que tenía", mencionó.

De manera similar, la influencer Cielo Alanís comentó en la VidCon que, comenzó su actividad en plataformas como TikTok e Instagram para abordar la falta de comprensión y aceptación hacia las personas de talla baja. Su impulso surgió del deseo de promover la inclusión y generar un espacio de visibilidad para un grupo a menudo marginado.

"Yo creo que fue un poco difícil, porque obviamente hay muchas personas que todavía no quieren salir por el miedo de que se rían o por el miedo de que sean objetos como de burla, entonces yo no quería que nuestras personas de talla baja sirvieran nadamás para eventos y ese tipo de cosas", recalcó.

Finalmente, Gerardo Nuño, conocido en el mundo del entretenimiento como Rojstar, comenzó a publicar videos durante la pandemia. Enfrentó una crisis personal marcada por la pérdida de su padre y su empleo. A través de su contenido, buscaba ofrecer un escape y proporcionar momentos de risa y alivio a su audiencia en tiempos difíciles.

"Encontré TikTok, Instagram y las redes un lugar seguro, obviamente nunca lo hice pensando en que, "ay, ya tengo claro mi contenido". La verdad es que ni me pasó, lo único que pensaba es "lo voy a hacer por mí, para mí, y para reirme", y de repente los subía. Claro, los sueños siempre estaban, pero nunca pensé que fuera a pasar", recalcó.

