Fans de Bad Bunny destruyen auto en Perú; dueño anuncia fiesta en TikTok para recaudar fondos

El pasado martes, 15 de noviembre, Moisés Tinoco, un joven peruano, dejó su vehículo estacionado muy cerca del Estadio Nacional en el segundo concierto de Bad Bunny en Lima, Perú; sin embargo, unos vándalos, que armaron una fiesta improvisada en la calle, se subieron al auto y lo pisotearon, dejándolo seriamente dañado.

“Los gastos me saldrían unos 3 mil 500 dólares, yo traté de correr con ellos, pero no puedo del todo. El auto era prácticamente nuevo, no tenía choques ni daños. Ahora, el capot está roto; el parabrisas, peor; y techo, ni hablar. Necesita un cambio, no está bien. El guardafango y otros lugares están todos rayados”, agregó Tinoco en declaraciones a Buenos Días Perú.

Sospechoso usa redes sociales para insultar

Una de las personas identificadas por estar involucrada en la destrucción del vehículo utilizó sus redes sociales para insultar y comentar sarcásticamente lo ocurrido.

“Tanta h#$% por un carro, como si fuera qué. Más bien, ahorita le compro otro carro… Que ociosa la gente para que mande mi foto a todo el mundo por TikTok”, fueron las controvertidas declaraciones del sujeto implicado.

De acuerdo al dueño del vehículo, el sujeto implicado responde al nombre de Manuel Jurado Zambrano. “Él se muestra de una forma arrogante, como si no le importa”, indicó el afectado, Moisés Tinoco.

Dueño de auto hará fiesta para reparar daños

El pasado domingo, 20 de noviembre, el dueño del vehículo dañado, Moises Tinoco, anunció por medio de Tiktok una fiesta para recaudar fondos y así reparar los daños de auto, pues los responsables "no se quieren hacer cargo".

“Estoy realizando una actividad pro fondos, ya que las personas responsables de dañar mi vehículo no se quieren hacer responsables del acto que cometieron. Yo no cuento con el dinero para las reparaciones del vehículo, así que agradecería su ayuda”, dijo el joven.

Finalmente, refirió que recibe asesoría legal y busca que ello le ayude a lograr que los involucrados cubran los gastos del arreglo del automóvil que asciende a 3 mil 500 dólares y, también, le repongan los desembolsos que ya ha realizado.



Con información de El Comercio Perú.



