¿Éxito o fracaso? Bad Bunny lanza canción "Un Preview" y fans reaccionan con memes

Bad Bunny se resiste a poner en pausa su trayectoria musical, tal como lo había anunciado a principios del 2023. El “Conejo Malo” regresó a los estudios de grabación para entregar a sus fans “Un Preview”.

El cantante puertorriqueño estrenó su sencillo el pasado miércoles 25 de septiembre a las 18:00 horas de México. A menos de un día del lanzamiento, la pista ya cuenta con 3.2 millones de vistas en YouTube.

Sin embargo, la canción fue recibida entre críticas mixtas, pues algunos fans celebraron al exponente del género urbano por conservar su estilo clásico en el reguetón. Mientras que otros tildaron al tema de ser “lo mismo de siempre”:

Un total Fracaso,una Canción que parce otra ya no innova el Señor bad Bunny#BadBunny #UnPreview pic.twitter.com/Jrh5eKVicK — C^ST^Ñ£D^ LU¡S (@Mencast92) September 26, 2023

*

Dios mio, todas las canciones de Bad Bunny suenan iguales, parece que lleva sacando la misma desde 2021.



Echo de menos al bad bunny trapero con pelo laberinto 😭😭

pic.twitter.com/TVtQdmuV1h — 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒂 (@Caarlaap_21) September 26, 2023

¿“Un Preview” dedicada a Kendall Jenner?

Desde hace meses Bad Bunny y Kendall Jenner han estado en la mira de su público por el romance que sostienen. Cuando se lanzó el tema “Where She Goes”, el reguetonero incluyó varías referencias a su pareja en el video oficial:

Y con la llegada de “Un Preview” sus fanáticos intuyen que también estaría dedicada a la modelo. Esto se debe a que en el videoclip aparece el “Conejo Malo” montado en un caballo, animal favorito de Jenner.

Además, la letra refleja a un Benito (como es su nombre real) enamorado de una mujer y esa sería ni más ni menos que el reconocido Ángel de Victoria's Secret.

“Baby yo se que cuando te pruebe yo me voa’ enamora. Que de esa carita no me voy a olvidar”, “Baby yo no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Que se joda mami, yo te sigo el juego”, son algunas de las estrofas.

Fans de Bad Bunny reciben “Un Preview” con memes

Tras el estreno de “Un Preview” los memes no se hicieron esperar:

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter

*

Foto: Twitter





