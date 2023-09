Bad Bunny da "Un preview" de su regreso a la música; estrena sencillo y videoclip

A pesar de que Bad Bunny había asegurado que durante el 2023 pondría una pausa temporal en su carrera para descansar y disfrutar del éxito que logró durante el pasado 2022, el cantante se ha mantenido activo tanto arriba del escenario como en los estudios de grabación.

En los últimos meses no sólo estrenó dos grandes colaboraciones, la primera con el grupo de rock Gorillaz y la segunda, que marcó su debut en el regional mexicano, con Grupo Frontera; también participó en la última edición del Festival Coachella y actuó en la inauguración de la gala de los premios Grammy.

Ahora, hace tan solo unos minutos, el cantante volvió a sorprender a sus fans al lanzar "Un preview", su nuevo sencillo y con el que promete regresar más fuerte que nunca para este próximo 2024.

Lee también Los protagonistas de "One Piece" convivirán con sus fans de la CDMX

Si bien es cierto que, a través de su canal de Whatsapp, el llamado "Conejo malo" ya había adelantado que antes de terminar el año tendríamos algo de su nueva música, la noticia tomó a todos por sorpresa, sobre todo porque, en un mensaje que compartió con sus seguidores, detalló que este tema será su último trabajo, por lo menos en estos meses que faltan, pues para el 2024 tendremos un nuevo álbum y quizá, nueva gira.

Pero la canción no viene sola, ya que, además, también lanzó el videoclip en el aparece con un look sencillo pero lleno de joyas, y en un fondo completamente blanco, a veces acompañado por un Rolls Royce o un caballito mecánico.









¿Qué dice la letra de "Un Preview", lo nuevo de Bad Bunny?

Fiel a sus raíces urbanas, la nueva canción de Benito, nombre real del artista, tiene beats clásicos del reggaetón, pero mezclados con sonidos más pop; sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención de sus fans es la letra, pues sin perder su estilo, habla sobre la oportunidad de volverse a enamorar, lo que muchos creen es una clara referencia a su relación con la modelo Kendall Jenner.

Aquí te dejamos la letra completa:

Baby yo se que cuando te pruebe yo me voa’ enamorar,

Que de esa carita no me voy a olvidar

La noche está empezando, que pase lo que tenga que pasar

Si tú me lo pides, te lo voy a dar

Baby yo no tengo medio de probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami, yo te sigo el juego

Bien loquito en la disco,

Me pego bailando y te beso el cuello

Contigo me voy a fuego,

Baby yo no tengo medio de probarte y de enamórame de nuevo

No me digas na’, yo no sigo consejo’

Bien loquito en la disco

Me pego bailando y te beso el cuello

Deja que se muerdan ellos

Diablos mami, qué bellaquera

Me tuviste mirando la noche entera, tú eres mi vaquera

Te prometo voa’ tratar de venirme afuera

Pero pa’ dentro es que va

Mami tú me tiene con la nota eleva

Llegaste soltera y te fuiste enjeva’

Se vino tres veces por no se va

Ahora mi bicho es tuyo, a más nadie voy a dárselo

Los culitos por ahí, eso se canceló

Vamos pa' RD, la hookah y el Barceló

Un piquete cabrón

Nadie va tumbárselo

Los deja en visto

Chico parce no

Déjalo que hablen

No hay que preocuparse no

La baby es seca, pero pa mojarse no

Y si tú quieres nos hacemos jevo’

Se que tú eres peligro, pero yo me atrevo

Y si tú quieres pa' casa te llevo

Aunque sea por un ratito, después sigo soltero

Baby yo no tengo miedo, de probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami, yo te sigo el juego

Bien loquito en la disco

Me pego bailando y te beso el cuello

Contigo me voy a fuego'

Lee también Yadhira Carrillo rompe el silencio tras la liberación de su esposo Juan Collado; su salud es delicada