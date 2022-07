El brote de viruela del mono que se expande en 74 países, con 16 mil 836 casos, es una situación “extraordinaria” que califica como una emergencia internacional, aseguró la OMS. Ante ello, Silver Steele, una estrella porno, contó su experiencia en redes sociales tras contraer el virus.

Por medio de Twitter, el actor del cine para adultos relató cómo le ha afectado dicha enfermedad, pues pensó que su caso "era leve".

"Pensé que mi caso de viruela símica era leve. Ahora estoy de dos semanas y las lesiones en mi cara son brutales. Además, Mpox debilita su sistema inmunológico y en mi caso también tengo faringitis estreptocócica por primera vez como una ventaja adicional", escribió en la red social.

Update: I thought my monkeypox case was mild. I am now at two weeks and the lesions on my face are brutal. In addition, Mpox weakens your immune system and in my case I also have Strep throat for the first time ever as an added bonus. I now have additional lesions appearing...1/3 pic.twitter.com/ENtaDIH3J8

Asimismo, explicó que el dolor que ha estado experimentando "mantiene mis ojos llenos de lágrimas". "Ahora tengo lesiones adicionales que aparecen aleatoriamente en mi cuerpo, aunque más pequeños que se mantendrán así (con suerte) a medida que aumenta mi recuento de anticuerpos. El dolor que he estado experimentando mantiene mis ojos llenos de lágrimas y mantiene mi luz apagada", lamentó Silver.

"No le desearía esto ni a mi peor enemigo", añadió.

Finalmente, invitó a todos los que están planeando eventos que "reconsideren a menos que lo hayan tenido o hayan logrado vacunarse. Si puede volar a algún lugar y vacunarse, HÁGALO. Vale la pena. Texas es muy tacaño con la vacuna".

To everyone out there planning on events like Market Days or what have you.. PLEASE PLEASE reconsider unless you've had it or have managed to get a vaccine. If you can fly somewhere and get a vaccine, DO IT. It is totally worth it. Texas is very stingy with the vaccine. 3/3

