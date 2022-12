Esto gana un barista de Starbucks en México y sí... trabajan 8 horas

¿Es realmente Starbucks, la tienda de venta de café dónde hay mejor ambiente laboral? Hace unos días se viralizó el caso de un joven trabajador en Estados Unidos que apareció llorando denunciando jornadas extenuantes, con gerentes poco empáticos y clientes soberbios.

En el video compartido a través de Twitter aparece un joven rubio de lentes hablando hacia la cámara, entre sollozos se queja de una jornada laboral de 25 horas semanales, además de horarios de fines de semana que van de la apertura al cierre de la tienda de café.

También refirió que sólo hay 4 personas en piso que atienden a los clientes durante todo el día, mientras que el gerente no se preocupa por sus empleados ni quiere ayudarlos

.

El joven trabaja en un Starbucks de Estados Unidos, pero en México ¿los horarios y condiciones laborales de los trabajadores son iguales?

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day... pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022