Esto fue lo que pasó en el Bar Bar que terminó con la carrera futbolística de Salvador Cabañas en el 2010

Este lunes, un juez dictó sentencia de 36 años de prisión contra José Jorge Balderas Garza "El JJ" o "El Batman", quien en 2010 disparó en el Bar Bar al futbolista Salvador Cabañas.

¿Qué pasó en el Bar Bar?

La madrugada del lunes, 25 de enero, de 2010, Salvador Cabañas entró al baño del llamado Bar Bar. Minutos después sonó un disparo, alguien corrió y Cabañas quedó tendido en el piso; fue herido gravemente en la cabeza y fue intervenido de emergencia; sin embargo, no se le pudo sustraer la bala que se aloja en su cerebro.

En ese entonces, Cabañas era la máxima figura del América de México, era "El Mariscal" en la selección de Paraguay que se preparaba para el Mundial de Sudáfrica; sin embargo, tras el hecho, dejó todo atrás, pues no pudo continuar con su carrera.

Ante ello, en el 2021, el jugador habló del momento que pasó en los sanitarios del bar.

De acuerdo con sus declaraciones, la discusión que originó la tragedia estuvo relacionada con las apuestas que había encaminado el agresor durante ese torneo. Supuestamente, una victoria del América lo perjudicó. "La realidad es que en ese partido (contra Morelia) yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo", aseguró.

aosr