Esto es lo que sabemos acerca del caso del cantante R. Kelly, condenado a 30 años de cárcel

El cantante estadounidense R. Kelly fue sentenciado este miércoles a 30 años de prisión, nueve meses después de ser declarado culpable de dirigir un esquema para el abuso sexual de mujeres y niños.

En septiembre del año pasado, un jurado de Nueva York condenó al músico por un cargo de crimen organizado y ocho más de tráfico sexual.

La estrella de R&B, nacido en Chicago como Robert Sylvester Kelly, ya ha pasado cerca de tres años tras las rejas.

Durante el juicio fue confrontado por las víctimas que lo acusaron de abuso sexual a lo largo de décadas. También enfrenta cargos criminales en otros tres casos que aún no se resuelven.

¿Quién es R. Kelly?

Robert Sylvester Kelly mejor conocido como R. Kelly, de 55 años de edad es un cantante del genero R&B/Soul, es conocido por sus grandes éxitos como: I Believe I Can Fly, Step In the Name of Love, Trapped in the Closet por mencionar algunas.

Originario de Chicago, el cantante fue hallado culpable en septiembre de cargos de tráfico sexual.

De acuerdo con AP Sylvester Kelly, ha negado con vehemencia las acusaciones, sus acusadores testificaron en detalle que los sometió a caprichos perversos y sádicos cuando eran menores de edad.

Kelly aún enfrenta un juicio en Chicago por cargos de pornografía infantil y obstrucción a la justicia.

Historial de acusaciones

Durante más de dos décadas, el cantante de R&B R. Kelly se enfrentó a acusaciones de abuso sexual.

Las cuentas se remontan al comienzo de su carrera en la década de 1990, y muchas se centran en la persecución depredadora de las adolescentes.

1994: se casa con Aaliyah

Kelly, que entonces tenía 27 años, se casó con la cantante Aaliyah, de 15, en una ceremonia secreta en Chicago.

La revista Vibe descubrió más tarde que Aaliyah había mentido sobre su edad en el certificado de matrimonio , y se mencionaba a sí misma como 18. El matrimonio fue anulado en febrero de 1995.

Un ex gerente de gira de Kelly testificó en su juicio que sobornó a un trabajador del gobierno en 1994 para obtener una identificación falsa para Aaliyah, para que los cantantes pudieran casarse.

Durante el resto de su carrera, Aaliyah esquivó preguntas sobre la naturaleza de su relación. "Cuando la gente me pregunta, les digo: 'Oye, no creas todo ese lío'", le dijo a un entrevistador. "Somos cercanos y la gente lo tomó a mal".

Kelly rara vez habló sobre Aaliyah después de que ella muriera en un accidente aéreo en 2001. No se la menciona en su autobiografía, donde una nota del autor explica que "ciertos episodios no se pudieron incluir por razones complicadas".

En una entrevista de 2016 con la revista GQ, describió su relación como "mejor, mejor, mejor, mejor amigo", pero se negó a comentar sobre su matrimonio y dijo: "Nunca tendré esa conversación con nadie. Por respeto a Aaliyah, y su madre y su padre que me han pedido que no lo haga personalmente".

1996: demandado por angustia emocional

Tiffany Hawkins demandó a R. Kelly por las "lesiones personales y la angustia emocional" que sufrió durante una relación de tres años con la estrella.

En los documentos judiciales, dijo que comenzó a tener relaciones sexuales con Kelly en 1991, cuando ella tenía 15 años y él 24, y que la relación terminó cuando ella cumplió 18. Según el Chicago Sun Times, la Sra. Hawkins pidió 10 millones de dólares en daños pero aceptó un fracción de esa cantidad (250 mil dólares) cuando el caso se resolvió en 1998.

La portavoz de Kelly dijo que "no tenía conocimiento" de las acusaciones.

2001: demandado por interno

Tracy Sampson demandó a R. Kelly, acusándolo de inducirla a "tener una relación sexual indecente" cuando tenía 17 años.

La mujer, ex becaria de Epic Records, dijo que fue "tratada como su objeto sexual personal y desechada".

"A menudo trataba de controlar todos los aspectos de mi vida, incluso a quién vería y adónde iría", dijo. El caso se resolvió fuera de los tribunales por una suma no revelada, según el New York Post .

Abril/mayo de 2002: dos casos judiciales más

Kelly es demandada por Patrice Jones, una mujer de Chicago que afirmó que la dejó embarazada cuando era menor de edad y que la obligó a abortar.

Montina Woods también demandó a Kelly, alegando que los grabó en video teniendo sexo sin su conocimiento. La grabación supuestamente circuló en un "video sexual" vendido por contrabandistas bajo el título R. Kelly Triple-X.

El cantante resolvió ambos casos fuera de los tribunales, pagando sumas no reveladas a cambio de acuerdos de confidencialidad.

Junio ​​de 2002: Acusado por videos de abuso infantil

Está acusado de 21 cargos de hacer videos de abuso sexual infantil que involucran varios actos sexuales.

La policía de Chicago lo acusó de grabar los actos y atraer a un menor para que participara en ellos. Todos los cargos estaban relacionados con una niña, nacida en septiembre de 1984.

Su arresto se debió a un video que se envió de forma anónima al Chicago Sun Times a principios de año. Se lo pasaron a la policía, que verificó su autenticidad con la ayuda de expertos forenses del FBI.

Kelly, quien pagó una fianza de 750 mil dólares inmediatamente negó los cargos en una entrevista con MTV y luego se declaró inocente en la corte.

El caso tardó seis años en llegar a juicio, tiempo durante el cual Kelly lanzó su exitoso álbum Trapped In The Closet y fue nominado para un Image Award de la NAACP (Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color), lo que provocó críticas generalizadas.

El jurado finalmente concluyó que no podía probar que la niña en la cinta fuera menor de edad, y Kelly fue declarada no culpable de todos los cargos.

2002-2004: el arresto genera más cargos

Kelly fue acusado de otros 12 cargos de producción de imágenes de abuso sexual infantil en Florida, donde fue arrestado en su casa de vacaciones.

Estos cargos se produjeron después de que la policía incautara una cámara durante el arresto, que supuestamente contenía imágenes de él teniendo sexo con una niña menor de edad.

Los cargos se retiraron cuando un juez estuvo de acuerdo con el equipo de defensa de Kelly en que la policía carecía de pruebas suficientes para justificar un registro.

2017: Acusaciones de un "culto"

Un informe largo y detallado de Buzzfeed acusó a R. Kelly de atrapar a seis mujeres en un "culto" sexual.

El artículo alegaba que Kelly seducía a mujeres jóvenes cuando se acercaban a él en busca de ayuda con sus carreras musicales, antes de tomar el control de sus vidas, dictando "lo que comen, cómo se visten, cuándo se bañan, cuándo duermen y cómo tienen relaciones sexuales". encuentros que registra".

Kelly también confiscó los teléfonos móviles de las mujeres, según el informe, impidiendo el contacto con amigos y familiares.

Las acusaciones provinieron de tres ex empleados y los padres de varias mujeres, quienes dijeron que sus hijas casi habían desaparecido.

2017-2018: Víctimas se acercan a la prensa

El informe de Buzzfeed provocó más acusaciones.

Jerhonda Pace rompió un acuerdo de confidencialidad para hablar sobre tener relaciones sexuales con Kelly cuando era menor de edad. Otra mujer, Kitti Jones, afirmó que la estrella la mató de hambre, la obligó a tener encuentros sexuales con otras mujeres y abusó físicamente de ella. La Sra. Pace testificaría contra Kelly en el juicio de 2021.

La Sra. Kitti, junto con otros miembros del círculo íntimo de R. Kelly, también hablaron en un documental de BBC Three en marzo de 2018. Un antiguo amigo y colaborador, Lovell Jones, dijo que Kelly le pidió que buscara mujeres "que lucieran jóvenes" en las fiestas. y afirmó que era "de conocimiento común" que la cantante prefería a las chicas jóvenes.

2018: #MuteRKelly, salidas de personal y nuevo caso judicial

La campaña #MuteRKelly presionó al sello discográfico RCA para romper los lazos con el cantante. También se dirigieron a promotores de conciertos, vendedores de boletos y servicios de transmisión, y Spotify, Apple Music y Pandora acordaron eliminar las canciones de Kelly de sus listas de reproducción (una decisión que luego se revirtió).

Casi al mismo tiempo, el abogado, el publicista y el asistente personal de la estrella renunciaron, aunque la abogada Linda Mensch dijo que su partida "no estaba relacionada con ninguna acusación relacionada con la vida social del Sr. Kelly".

Kelly continuó actuando en vivo a pesar de las protestas fuera de sus espectáculos y fue filmado diciendo que la campaña en su contra era "demasiado tarde".

"Solo Dios puede silenciarme", cantó desafiante en una canción llamada I Admit. "¿Se supone que debo ir a la cárcel o perder mi carrera por tu opinión?"

Mientras tanto, la estrella fue demandada por una ex pareja que dijo que "intencionalmente" la infectó con una enfermedad de transmisión sexual.

2019: Nuevo documental conduce a cargos

En el transcurso de seis episodios de una hora de duración, el documental de Lifetime Surviving R. Kelly presentó la mirada más completa hasta el momento a las acusaciones contra el músico.

Dos semanas después de la transmisión del programa, su compañía discográfica dejó a Kelly. Se cancelaron los conciertos previstos en Estados Unidos y Nueva Zelanda.

En febrero, el famoso abogado Michael Avenatti dijo que había obtenido un video que mostraba a Kelly teniendo sexo con una niña de 14 años. Semanas después, Kelly fue acusada en Chicago de 10 cargos de abuso sexual criminal agravado. Se declaró inocente y concedió una histriónica entrevista televisiva

Posteriormente, los fiscales presentaron 11 cargos adicionales de agresión y abuso sexual contra un menor de entre 13 y 16 años.

Los documentos de acusación describieron sexo y sexo oral con un menor "mediante el uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza". Se pensaba que la acusadora era una de las mujeres que aparecen en Surviving R. Kelly, quien dijo que conoció a la cantante durante un juicio anterior.

Julio de 2019: Cargos por tráfico sexual

Kelly fue golpeado con dos acusaciones federales separadas en Illinois y Brooklyn.

Combinadas, las acusaciones mostraban un esfuerzo organizado del cantante y sus asociados para reclutar y transportar niñas menores de edad a través de las fronteras estatales con fines sexuales ilegales, incluida la producción de imágenes de abuso sexual infantil, así como una conspiración para obstruir la justicia destruyendo pruebas y sobornando o Testigos amenazantes.

Agosto de 2019: cargos por prostitución

Los fiscales de Minnesota presentaron cargos de prostitución contra R. Kelly, lo que significa que enfrentó casos penales en tres estados de EE. UU.

Fue acusado de solicitar un autógrafo a un adolescente que le pidió un autógrafo en 2001. Kelly supuestamente invitó al joven de 17 años a su habitación de hotel y le ofreció 200 dólares para desvestirse y bailar con él.

El abogado de Kelly dijo que los cargos eran "más que absurdos".

Agosto-septiembre de 2020: asalto a prisión

Hacia fines de agosto, Kelly fue atacado mientras dormía por un compañero de prisión en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago.

Su abogado pidió su liberación inmediata y dijo que "el gobierno no puede garantizar su seguridad". Sin embargo, la solicitud, junto con muchos otros intentos de liberar a Kelly bajo fianza, fue denegada.

Agosto de 2021: se confirma la relación con Aaliyah

En la última audiencia previa al juicio antes del juicio de Kelly, la jueza federal de distrito Ann M Donnelly tomó una serie de decisiones para reducir las pruebas que se podían mostrar a los miembros del jurado.

Durante la audiencia, le preguntó a uno de los abogados de la cantante si negaban que la estrella hubiera tenido relaciones sexuales con Aaliyah cuando ella era menor de edad.

Según Associated Press, Thomas A. Farinella "dejó escapar un profundo suspiro y respondió: 'No'".

Agosto-Septiembre 2021: Juicio y veredicto de culpabilidad

El juicio comenzó el 18 de agosto en Nueva York.

El 27 de septiembre, luego de dos días de deliberación, el jurado encontró a R. Kelly culpable de los nueve cargos.

Gloria Allred, una abogada que representó a varias víctimas, dijo a los periodistas: "He ejercido la abogacía durante 47 años. Durante este tiempo, he perseguido a muchos depredadores sexuales que han cometido delitos contra mujeres y niños".

"De todos los depredadores que he perseguido, el señor Kelly es el peor".

Noviembre de 2021: Intimidación de testigos

Un hombre fue sentenciado a ocho años de prisión después de intimidar a un testigo antes del juicio de Kelly en Nueva York.

En junio de 2020, Michael Williams prendió fuego a un automóvil perteneciente al padre de un testigo que debía declarar para "evitar que la víctima-testigo siguiera cooperando", según un comunicado de la oficina del fiscal en Nueva York. .

“Williams intentó usar la violencia y la intimidación para desviar el curso de la justicia y evitar que se escuchara la voz de la víctima”, dijeron.

Junio ​​de 2022: sentencia en Nueva York

La sentencia por la condena de Kelly en Nueva York vence el miércoles 29 de junio , y el deshonrado hombre de 55 años terminará pasando un mínimo de 10 años y un máximo de vida tras las rejas.

Los fiscales recomendaron al menos 25 años, diciendo que mostró un "desprecio insensible" por sus víctimas y ningún remordimiento.

"De hecho, las décadas de delincuencia del acusado parecen haber sido alimentadas por el narcisismo y la creencia de que su talento musical lo absolvía de cualquier necesidad de ajustar su conducta, sin importar cuán depredadora, dañina, humillante o abusiva hacia los demás, a las restricciones de la ley". ley”, dijeron. * Con información de AP

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr