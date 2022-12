Esta es la solución para tirar el patriarcado, de acuerdo a Flor Amargo

Flor Amargo, quien hace unos días anunció a sus seguidores que se reconoce en el género no binario, publicó un video en su cuenta de Twitter donde asegura haber encontrado la "solución" para "tirar el patriarcado".

Anteriormente, la artista publicó un video donde apareció llorando, sentada en una cama y con un traje azul, lamentando las críticas que ha recibido por usar el lenguaje inclusivo, y externando su pesar porque para muchas personas los no binarios no existen.

Esta vez, con mucho mejor ánimo, "dio con la solución para tirar el patriarcardo".

"Ya encontré la solución para irnos y tirar el patriarcado: ser, no binaries. El patriarcado necesita alguien que quiera ser hombre para funcionar.

"Si todos los hombres dicen '¿quién quiere ser hombre?, yo no', y ya no hay hombres. Y las mujeres dicen 'no, yo tampoco', que nadie quiera un género patriarcal. En ese momento ya no va a haber a quién mandar. Ya no va a haber a quién exigirle cosas. Ya nadie va aquerer porque todos vamos a ser género no binaries"

La solución para tirar el patriarcado y así sufrimiento de hombres y mujeres. #trans #nobinarie pic.twitter.com/4n6gqUpkmQ — Flor amargo (@FlorAmargo) December 21, 2022

Las respuestas no se hicieron esperar; algunos usuarios de Twitter resaltaron que la artista vive en un mundo "privilegiado".

¿Cuál es la diferencia entre sexo y género?

Es importante que entiendas exactamente a qué se hace referencia con el término “género” y cómo se diferencia del término relacionado “sexo”.

El “sexo” se refiere a las características biológicas y fisiológicas que definen al hombre y a la mujer, por ejemplo: las mujeres tienen menstruación, pero los hombres no.

El “género” se refiere a los atributos sociales y las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad, son específicos al contexto o tiempo, y pueden cambiar, por ejemplo: el hecho de que las mujeres hagan más tareas del hogar que los hombres.

El género determina lo que se espera, se permite y se valora en una mujer o un hombre en un contexto determinado. El “hombre” y la “mujer” son categorías sexuales, mientras que lo “masculino” y lo “femenino” son categorías de género.

