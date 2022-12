Esta es la innovadora forma en la que Disney puede alterar la edad de los actores en las películas

Mediante un video publicado en la cuenta oficial del sitio web estadounidense de videojuegos y medios de entretenimiento, IGN, explican cómo es que Disney puede alterar la edad de los actores en sus películas.

Un claro ejemplo es el caso del actor Robert John Downey Jr. en “Civil War”, en donde en una escena de dicha película la edad del actor parecía la de un adolescente. Lo que muchos fanáticos no sabían es que no se trató de maquillaje, sino del poder de un programa.



Foto: Captura tomada de video

FRAN es la inteligencia artificial capaz de rejuvenecer o envejecer a los actores en cuestión de segundos y con una imagen más nítida de la que ofrecen otros programas y es porque esta “Red de Envejecimiento Facial”, utiliza una red neuronal civilizada.

Según describen en el video, la inteligencia artificial trabaja con una red neuronal civilizada que permite envejecer o rejuvenecer la apariencia física de los actores en una corta fracción de tiempo.

“También produjo mejores resultados que otros métodos automatizados de eliminación del envejecimiento”, describen.

Aunque se trata de un sistema muy avanzado, que reduce el trabajo en un porcentaje significativo, la inteligencia artificial no lo puede hacer todo. Es decir, también hay detalles que corregir en el rostro de los actores como agregar canas o masa corporal, dependiendo del personaje.

“FRAN no lo hace todo, envejecer requiere más que sólo agregar algunas arrugas y FRAN, en particular, no puede pensar como si el actor tuviera canas o si tuviera algunos kilos de más”, explican.



De igual forma, los expertos describen que el programa suele tener un margen de error con los actores que son muy jóvenes, pero que sin duda es una gran herramienta para la posproducción de las películas.

Disney has an AI tool that can age or de-age actors in a matter of seconds pic.twitter.com/zS72R9KwYy

— IGN (@IGN) December 7, 2022