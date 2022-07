"Escuché un golpe": no sabía que estaba embarazada y dio a luz en un baño

Cuando una mujer queda embarazada, es normal que, desde el primer mes, empiece a experimentar una serie de síntomas, los cuales le alertan que hay un bebé creciendo en su vientre. Sin embargo, el caso de Lucy Jones fue una extraña excepción, pues, según ella, no se enteró de su embarazo hasta el momento en el que dio a luz.

Jones es una joven británica de 22 años, residente de Bristol, Inglaterra. Hace poco, dio su sorprendente testimonio en una entrevista con el medio local ‘The Mirror’, el cual impactó tanto a los espectadores que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Según relató la mujer, estaba presentando dolores estomacales desde marzo y había subido un poco de peso, pero nunca sospechó de que pudiese estar embarazada. Tomaba sus anticonceptivos a diario y había estado bebiendo y tenía su periodo regularmente.

Lee también: VIDEO. "¿La defiendes perro?": Captan supuesta infidelidad en Tamaulipas; esposa jalonea a la amante

Un día, Jones sintió un fuerte dolor en su vientre mientras descansaba en su casa. Al principio, pensó que se debía a una intoxicación y corrió al baño. En ese momento, escuchó un fuerte golpe y, al mirar al inodoro, se encontró con una escena que la dejaría aterrada: había dado a luz a una bebé.

(Siga leyendo: J Balvin es criticado por dejar a Shakira fuera de video sobre Colombia).

“Estuve en la cama durante unos 45 minutos y se me revolvía el estómago, es la única forma en que puedo describirlo. Además sentí que necesitaba hacer caca. (...) Escuché un golpe, miré hacia abajo y vi dos pies en el inodoro”, relató la joven.

Lee también: Alumna denuncia al Tec de Monterrey por negarle seguro para concluir su carrera tras quedar huérfana



Jones procedió a sacar a su hija del inodoro, la envolvió en una toalla y la posó sobre el lavaplatos de la cocina. Ese día se encontraba sola en casa, por lo que decidió llamar a sus padres para pedirles ayuda, quienes llegaron 10 minutos después.

“Estaba gritando histericamente diciendo 'hay un bebé' . A lo mejor, ellos esperaban que hubiera un aborto espontáneo, no una bebé de tres kilos y 100 gramos. Quedé en shock, estaba aterrorizada”, señaló la británica.

Cuando los padres de la mujer entraron por la puerta, se toparon con un panorama aterrador: “Papá describió la cocina como la escena de un crimen por la sangre que había. Llegaba al lavaplatos, la puerta y hasta la nevera”.

Lee también: VIDEO. "La Roca" y Kevin Hart se suman al gracioso "Tortilla Challange", reto viral de TikTok

Impactados por lo que estaban viendo, llamaron rápidamente a la línea de emergencia para que la joven y su hija fueran llevadas a un centro médico y valoradas por un profesional.

Según dijo Jones en ‘The Mirror’, había empezado a trabajar recientemente como tripulante de cabina y, por protocolos de seguridad, tuvo que realizarse dos pruebas de embarazo, las cuales habían resultado negativas ambas. Incluso, se realizó un examen médico cuando tenía ocho meses de gestación, pero no reveló absolutamente nada.

“El médico presionó todo mi estómago y mi cuerpo, y no sospechó nada. Todavía estaba tomando la píldora. La tomaba todos los días y la había hecho durante seis o siete años”, afirmó la británica.

Lee también: "¿Por dónde va a bajar la gente?": Albañiles colocan escalera sin salida y se vuelve viral en TikTok

Al desconocer que estaba esperando un bebé, la mujer trabajaba hasta 70 horas semanales, ingirió bebidas alcohólicas con frecuencia y fue a bailar a discotecas, al menos, 15 veces durante todo el embarazo: “No tuve ningún bulto, ninguna enfermedad y tenía un período todos los meses”.

Lo único que experimentó fueron dolores estomacales, los cuales pensó que eran consecuencia de la menstruación. Además, subió de peso durante los meses de gestación, pero se lo atribuyó a que había estado comiendo y bebiendo más de lo normal últimamente.

A 22-year-old woman, Lucy Jones, had no idea she was pregnant until she went to the toilet, thinking she had a stomach ache, and saw a baby in the toilet bowl when she tried to flush.

Bola Ahmed Tinubu • #Cheating • Adeboye • #sabinus • Simp • Dollars pic.twitter.com/weePZjOSUG

— News Sheriff (@NewsSheriff) July 20, 2022