"Es suficiente", a sus 21 años ha sobrevivido a dos tiroteos en EU: Sandy Hook y Michigan State

El día de ayer por la tarde la Universidad del Estado de Míchigan (MSU por sus siglas en inglés), se reportó un tiroteo. Hasta el momento se ha confirmado el deceso de tres personas, y al menos cinco heridas.

A través de Twitter, la Universidad estuvo notificando lo que sucedía y alrededor de las 19:40 (hora de México), se reportaron los primeros disparos cerca de Berkey Hall en el campus de East Lansing.

Posteriormente se les dio la indicación a los alumnos que se resguardaran hasta que las autoridades ingresaran.

Según informó en una conferencia de prensa el sheriff Chris Rozman, el sospechoso fue localizado sin signos vitales fuera del campus. Asimismo, la universidad confirmó que al momento de encontrarlo había una nota que está siendo investigada por la policía.

SUSPECT PHOTOS: The suspect is a Black male, shorter in stature, red shoes, jean jacket, wearing a baseball cap that is navy with a lighter brim. pic.twitter.com/9blppnX5U3

— MSU Police and Public Safety (@msupolice) February 14, 2023