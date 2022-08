¿Eres tú Mick Jagger? Denise Dresser baila al ritmo de Maroon 5

La politóloga Denise Dresser mostró en redes sociales una imitación de Mick Jagger, líder de The Rolling Stones, para financiar becas a estudiantes del Instituto Autónomo de México (ITAM), institución donde imparte clases.

Al ritmo de “Moves like Jagger”, de Maroon 5, la politóloga mostró la imitación que hizo del cantante.

“Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de lo que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía #BecatlónITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados”, escribió Dresser en redes sociales.



Aquí el enlace para donar: https://t.co/lfGbqS4Qy1 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 26, 2022

