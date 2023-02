Empresario estadounidense invierte 2 mdd al año para rejuvenecer

Cremas con ingredientes como ácido hialurónico y vitamina A, son algunas de las que se suelen utilizar para retrasar el envejecimiento natural de la piel. Además, existen tratamientos de última tecnología para estimular las células para la producción de colágeno.

En el caso de Bryan Johnson, un empresario estadounidense de 45 años, el envejecimiento es algo que no le preocupa y está convencido de que se puede detener. De hecho, asegura que ha rejuvenecido cinco años y que ha recuperado la capacidad pulmonar de una persona de 18.

"Tienes que pensar en el cuerpo en su totalidad", ha sido parte de su testimonio frente a la prensa, al mencionar el tratamiento que toma para no envejecer. "El corazón envejece de forma distinta a los pulmones; los pulmones, de forma distinta al cerebro. Tienes que pensar en ello desde una perspectiva holística", agregó.

Cuando tenía 30 años, Johnson vendió una empresa por 800 millones de dólares. Con el dinero que obtuvo, invirtió en una nueva empresa biotecnológica llamada Blueprint, en la cual persiguen aplicar “la mejor ciencia” para tratar de “hacer todas las intervenciones apropiadas para neutralizar el proceso de envejecimiento".



El empresario apostó todo por la investigación en el retraso del envejecimiento natural. Fuente: Twitter @DimitriRadoux

Bryan Johnson es el ejemplo de que ha podido retrasar el envejecimiento, por lo menos así lo ha asegurado. Lleva a cabo un estilo de vida saludable, en el que la dieta y la actividad física son pilares básicos, al igual que el control y la supervisión médica.



