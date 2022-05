Empleada de Totalplay acusa malos tratos de su jefa; caso llega a Salinas Pliego

La joven Selene Martz, quien se presenta en su cuenta de Twitter como licenciada en Marketing y Publicidad, contó por medio de un "hilo" de esa red social la experiencia que vivió como gerente de cuenta durante tres meses en la empresa Totalplay, hasta que finalmente decidió renunciar, al ser "humillada" por su ahora exjefa Arleen Marisela.

Martz explicó que durante la pandemia estuvo desempleada hasta el 21 de febrero de este año, cuando fue contratada y así inició con “con muchas ganas de trabajar”. No obstante, pese a sus esfuerzos, su jefa no le permitía desenvolverse profesionalmente porque -según narra- la humilló, aisló, ignoró y era grosera, hasta con los clientes que atendía.

“Yo estoy acostumbrada a ser profesional y el trato a los clientes es cordial y de igual forma profesional, con ella no podía hacerlo, me hablaba mal enfrente de clientes". Harta de la situación, pidió su cambio a otra área, sin embargo, su jefa no aceptó que dejara el puesto por lo que ordenó que pararan el proceso.

Abro hilo sobre la humillación que pase por parte de mi ahora ex-jefa al RENUNCIAR a mi trabajo en TOTALPLAY — Selene Martz (@SelMartz) May 18, 2022

Fue entonces cuando decidió renunciar, pero Arleen Marisela llamó a seguridad para que sacaran a Selene de la empresa, lo que detonó la denuncia pública de la joven. Finalmente -detalla- con ayuda de Omar Jiménez de Recursos Humanos logró obtener su renuncia y alejarse de su ahora exjefa.

Respuesta de Totalplay

Unas horas más tarde, el hilo de Twitter llegó al mismísimo Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas a la cual pertenece Totalplay. Arrobó a Javier Ferrer, Director General de Auditoría Grupo Salinas y a Eduardo Kuri Romo, CEO de Totalplay.

Además, Totalplay Ayuda afirmó que se tomarán medidas al respecto: “Este comportamiento no refleja el espíritu de nuestra empresa. Estamos revisando a fondo el caso para tomar medidas. -Alexis S.”.

Hasta la noche del miércoles, no se había hecho pública alguna posible respuesta de Arleen Marisela a las acusaciones de Selene Martz.

