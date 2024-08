El Rubia: ¿Quién es el tiktoker que mató a un matrimonio y transmitió su detención?

Carlos Sandoval, conocido en las redes sociales como “El Rubia”, se encuentra en tendencia en redes sociales tras su implicación en un grave accidente vial que resultó en la muerte de un matrimonio.

De acuerdo con medios locales, el incidente tuvo lugar el domingo 25 de agosto a las 2:40 de la mañana, cuando Sandoval, mientras conducía su vehículo, colisionó con una motocicleta, la cual era conducida por una mujer quien llevaba por nombre Ana Echaverry.

Este accidente ocurrió en las orillas de la carretera Panamericana Sur, cerca de la entrada al parque de ferias Joaquín Reina de Rivas, en Nicaragua.

Elementos de seguridad mencionaron a medio locales que el creador de contenido iba manejando a alta velocidad en el momento del choque.

Sin embargo, por medio de una transmisión en vivo, el joven mencionó que no pudo ver la motocicleta debido a que esta circulaba sin luces, por lo que no se percató del accidente hasta que los agentes de tránsito llegaron al lugar.

Asimismo, en el mismo video, expresó sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida a causa del accidente.

"Acabo de tener un accidente de tránsito, acabó de chocar. No sé con qué porque no traían luces y los oficiales me confirman que maté a dos personas. Lo siento mucho por los familiares, de verdad, no fue mi intención. Yo no vengo tomado, andaba haciendo una publicidad en el Vivía Perlas", expresó.

🚨Accidente de tránsito involucra al tiktoker, Carlos Humberto Sandoval mejor conocido como “La Rubia” después de haber matado a un matrimonio en la carretera panamericana sur frente al parque de ferias Joaquín Reina. pic.twitter.com/s5jkxEGP37 — El Mercurio Nicaragua (@ElMercurioNic) August 25, 2024

¿Quién es el tiktoker"El Rubia"?

Carlos Humberto Sandoval Molina, conocido en el mundo de las redes sociales como “El Rubia”, es un tiktoker de 23 años originario de Granada, Nicaragua.

Con más de 700 mil seguidores en TikTok, su contenido cómico, que a menudo comparte con amigos, ha captado la atención de muchos y lo ha convertido en un fenómeno viral.

De acuerdo con algunos videos en su cuenta de Instagram, actualmente se encuentra estudiando la universidad en el campus de Latino América de la Keiser University, ubicado en el municipio de San Marcos, Nicaragua.

Mientras se dedica a sus estudios y a crear contenido, también trabajaba en el Restaurante Vivian, donde, según informes locales, iba saliendo al momento del accidente.

