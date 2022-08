El mundo Distroller de "Amparín Serrano" nació horneando platos con su "virgencita plis" y enamoró a América

La noche del viernes pasado el mundo del juego se vistió de luto con el anuncio de la muerte de Amparo Serrano conocida como "Amparín", una de las empresarias mexicanas más creativas de Latinoamérica por su colorida y llamativa marca Distroller.

Amparín Serrano se habría dado a conocer en el mundo del espectáculo por su participación en el grupo de Flans, pero esta participación no duró mucho tiempo por lo que decidió terminar su carrera de Diseño en la Universidades Anáhuac.

En entrevista con EnCasaDeMara, Amparín explicó que la marca Distroller surgió cuando tenía 7 años y realizaba dibujos en las paredes de su cuarto.

“Todo comenzó a los 7 años, mis papás dejaban que pintara las paredes de mi cuarto, era como vivir sin reglas, cuando entro a la escuela a los 11 años, era literal un 'asno', yo estudiaba mucho y no pasaba, entonces lo que hacía era ponerme a dibujar caricaturas y mi primera caricatura era una que se llamaba Yuri Gagarin, y ya en plan profesional realice al doctor Chuy”, indicó.

Amparín explicó que cuando conoció a su esposo se fue a vivir a Nueva York, donde asistió a un taller de cerámica y comenzó a pintar distintos platos.

“La dueña me dijo que por favor la dejara sacar mi vajilla en una revista que se llamaba The Beautiful House, y me dije puede ser buena idea, entonces me compré mi propio horno, llegue a México y empecé a hacer platos”, dijo.

“Para mí todo es un mundo de caricaturas”

Uno de los trabajos que hizo que Amparin se diera a conocer fue su diseño único de la Virgen de Guadalupe, mejor conocido como “Virgencita Plis”, el cual ilustró desde cuadernos hasta ropa y accesorios.

“Como estaba haciendo los platos y ya había comprado mi horno me acuerdo que fue un bautizo de una amiga y me dijo -oye yo quiero que me hagas unos platos de mi bautizo de mi hija- y ahí se prestaba mucho a que yo pusiera a la Virgen y ahí es donde empezó”.

“Yo no sé hacer otra cosa más que caricaturas, yo nunca hubiera podido hacer a la virgen tal y como es, sino para mí todo es un mundo de caricaturas y cuando la hago me doy cuenta que me empieza a ir súper bien”, agregó.

Lee también: Muere "Amparín" Serrano: ¿quién era la exFlans y creadora de Distroller?

Debido a su gran creatividad y mucha imaginación fue en 2006 que la marca de Distroller se popularizó y se comenzó a expandir con sus distinguidos juguetes conocidos como: Neonatos, Kasimeritos, Sigotos, Espumantis, KKito, Mikromeritos, Aguameritos y Volameritos.

Además de tener nombres totalmente originales y gran variedad de personajes, sus diseños y juguetes se han caracterizado por sus grandes cabezas, así como sus divertidos colores y nombres relacionados con comida como: Chamoy, Mole, Birria, Chimichanga entre otros.

Su popularización ha sido tal que ha llegado a distintos países como: Colombia, Chile, España, Perú, Argentina y Estados Unidos.

Distroller ha marcado la infancia de millones de niñas quienes se han dedicado a conservar y coleccionar diversos personajes de la marca.

Lee también: ¿Te sabes la historia de los "ksi-meritos" de Distroller de Amparín Serrano?

Tal es el caso de Sofisparkle una youtuber estadounidense que comenzó su colección de Distroller hace dos años, en donde a alcanzo a tener cerca de 47 kasimeritos, de los cuales algunos son de la primera generación.

A través de su cuenta de YouTube, la joven indicó que cuenta tanto con muñecos como peluches.

Pero Sofi no es la única influencer que ha empezado esta colección, niñas y algunas adolecentes han compartido sus colecciones que abarcan más de los 20 kasimeritos.

Distroller es se ha convertido en un legado de las marcas mexicanas que ha marcado la infancia de millones de niñas tanto en México como en Latinoamérica.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr