"El Mayo" Zambada: ¿Quién es el líder del Cártel de Sinaloa que “no goza de buena salud”, según DEA?

Tras hacerse público el estado de salud de Ismael “El Mayo” Zambada”, en la Evaluación Nacional de las Drogas 2024 realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), dicha entidad incluyó en su informe una actualización sobre la salud del capo más veterano del narcotráfico en México.

En el informe solo se destacó que la salud del Líder del cártel de Sinaloa es mala, lo que ha propiciado que la facción, junto con otras cuatro organizaciones que operan en conjunto, se vean afectadas por dejar en entredicho el futuro de su liderazgo.

Aunque se desconoce si algún padecimiento en concreto se encuentra alterando su salud actualmente, en el 2020, Mike Vigil, quien fuera director de operaciones de la DEA, aseguró que el capo padecía diabetes y gota, una enfermedad que atrofia las articulaciones.

Rarely photographed, Zambada keeps away from the limelight. (Photo: Courtesy of the PGR)