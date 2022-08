El inquietante video en que la modelo acusada de matar a su novio lo ataca en un ascensor

Courtney Taylor, como se hace llamar en redes sociales, era popular por las fotografías que compartía a través de OnlyFans y cuenta con más de 2.000.000 de seguidores en Instagram, pero ahora también es conocida por una grave acusación de asesinato en contra de su pareja.

La influencer fue detenida en días pasados por las autoridades en Hawai, luego de reunir las pruebas que la incriminaran por supuestamente haberlo apuñalado en la cocina del departamento que compartían en el condominio One Paraiso en Edgewater, Florida.

“Violenta y tóxica desde hace dos años”, así calificó la relación Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal del condado de Miami-Dade, tras confirmar el arresto de Courtney Clenney y la presentación de cargos criminales por ser acusada de homicidio en segundo grado con un arma mortal en contra de Christian Obumseli.

“No tenía que haber acabado en un tragedia con Obumseli como víctima de violencia doméstica”, agregó. La pareja se había separado en distintas ocasiones y hasta tenían historial de reportes de violencia en la oficina de policía.

Durante la conferencia, las autoridades presentaron un inquietante video en donde se ve a la modelo de 26 años golpear a su pareja repetidamente y de forma violenta en el interior de un elevador en febrero. La aprehensión fue resultado de una investigación que se desarrolló a lo largo de cuatro meses, tras el asesinato reportado el 3 de abril a las 17:00 horas. Desde entonces, de acuerdo con su defensa, Courtney se encontraba en tratamiento por consumo de narcóticos y desorden postraumático.

Mientras tanto, la familia de Christian Obumseli espera que sea condenada por el acto, ya que lo defienden a él como un hombre tranquilo. “Toby se crió en una familia muy unida con fuertes valores morales”, sostienen. El abogado de la influencer asegura que se trata de un caso de defensa propia: “Esto no fue ningún crimen. Courtney es inocente, actuó en defensa propia, y no se debería presentar cargos en su contra. La policía de Miami encontrará que, en este caso, la acusación contra Clenney no tiene ningún caso”, aseguró Frank Prieto.

El letrado comentó que días antes del suceso Courtney corrió a Obumseli del departamento alegando violencia doméstica tras dos años en una relación que describió como “complicada”.

Este no era el primer suceso de violencia que los involucraba, las autoridades de Miami-Dade aportaron que el personal del condominio había recibido numerosas quejas por las peleas en su departamento e incluso habían iniciado un proceso para desalojarlos debido a que los vecinos podían escuchar sus discusiones hasta dos pisos arriba.

En la tarde de aquel 3 de abril, Courtney Clenney llamó al 911 para reportar que su pareja se había acuchillado. Durante la llamada frenética, alertó que el hombre se estaba muriendo y se le escuchó decir “lo siento, bebé”. Cuando la policía llegó al condominio, hallaron a Toby bañado en sangre y aunque lo trasladaron a un hospital para ser atendido, falleció por la perforación de la arteria subclavia.

La influencer asegura que el cuchillo fue lanzado a distancia, pero las pruebas periciales determinaron cómo ingresó el arma al cuerpo de su pareja, además dijo que actuó en defensa propia, pero no encontraron heridas en su cuerpo que así lo demuestren.

This is video of a previous encounter between murder suspect Courtney Clenney and her now deceased boyfriend. The 2/21/22 incident shows her attacking him in an elevator before he pushed her away. @wsvn pic.twitter.com/Dt3B0rX9Vq

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 11, 2022