El día que Talina Fernández perdió a Mariana Levy: "No entendía un car..., lo único que entendí es paro cardiaco"

Talina Fernández mostró su fuerza y entereza las múltiples ocasiones que habló sobre su hija Mariana Levy, quien murió durante un asalto en la Ciudad de México al ser víctima de un paro cardiaco.

La periodista y conductora Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, también conocida como “La Dama del Buen Decir”, se refería a Mariana Levy como una persona suave y dulce.

“Tuve la fortuna de tenerla 39 años, tuve la fortuna de ser su mamá”, dijo durante una entrevista que concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube. Allí contó cómo fue el momento en que se enteró que su hija había sufrido un paro cardiaco que la arrancó de su lado para siempre.

“Horrible, me estaba maquillando para nuestra casa. Me habla Pirru, me dice: Mariana, el coche, los niños. No entendía un carajo, lo único que entendí es un paro cardiaco, y le pregunté ¿y la sacaron del paro? Ya no entendí la respuesta”, recordó.

Contó que la esposa de Chava Ortiz, el productor del programa en el que, trabajada, la llevó a Las Lomas, a Prado Sur, donde murió “su niña”.

“Yo entré sin saber si seguía viva y estaban todas las enfermeras sentadas rezando, ¿dónde está mi niña? Y estaba en el suelo. Ahí la había tratado de revivir y la policía, como se había muerto en un asalto, pues le pintaron alrededor lo del cadáver. Y me habla Martha Sahagún, y me dice ¿qué pasó, Talina? Y le dije Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia”, narró.

Declaró que, dado que no se le practicó la autopsia a Mariana Levy, los seguros que pagó no le pagaron “un centavo”.

Mariana Levy murió tras ser víctima de un asalto cuando iba circulando en la Ciudad de México a bordo de un vehículo y un par de sujetos armados se acercaron hasta su vehículo. “Ella llevaba en el coche nueve niñas que iban a ir a Reino Aventura o no sé, y Mariana los vio venir con pistola, entonces estaba un atorón en el tráfico”.

Narró que la actriz Mariana Levy se bajó corriendo de su vehículo para alertar a un policía que se hallaba en la entrada de un edificio y al regresar hasta su vehículo, el “Pirru”, su esposo, se hallaba abajo del coche y le comentó “me voy a desmayar”, momento en el que murió.

Además, contó que Mariana Levy ya había sido víctima de asalto en dos ocasiones en Las Lomas.

“Mi amor, Dios lo decidió, por alguna razón que ya me enteraré, porque yo con Dios me voy a fumar unos cigarritos. Es amigo, amigo de todos, y le voy a preguntar, pues qué pretendías, ¿por qué me la quitaste tan pronto?”, narró.

Talina Fernández decidió adoptar a su nieta María, hija de Mariana Levy, tras la muerte de la actriz.

En MasterChefCelebrity, *Talina Fernandez* dijo: “Yo tuve el honor de ser la madre de *Mariana Levy*, la puedo seguir viendo en telenovelas y en mi corazón 💔 “

Hoy están juntas en el cielo, ya no la verás solo en una foto, caminarán de la mano. pic.twitter.com/bhrySwqRne — Nubia (@NubiaArizaga) June 28, 2023

Muere Talina Fernández a los 78 años

La conductora y periodista murió a los 78 años de edad. Su hijo Coco Levy informó que este miércoles había sido hospitalizada en la zona de Polanco, pero la reportó como grave.





