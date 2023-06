Talina Fernández y el histórico enlace con Jacobo Zabludovsky afuera del quirófano donde murió Colosio

Talina Fernández murió a los 78 años este 28 de junio, pero su trayectoria en el mundo periodístico dejó enorme huella. Uno de sus momentos más memorables en la televisión lo vivió con Jacobo Zabludovsky cuando murió Luis Donaldo Colosio.

En redes sociales se ha comenzado a viralizar un video del momento en que Jacobo Zabludovsky le pide a Talina Fernández que entre al quirófano a comprobar la muerte del candidato a la presidencia, luego de que ella adelantó la noticia pero no tuvo a quien dar como fuente.

La periodista se hallaba en el hospital al que fue llevado Luis Donaldo Colosio tras sufrir al atentado y donde fue atendido por los médicos que finalmente comunicaron su deceso el 23 de marzo de 1994. Durante el noticiero, Jacobo Zabludovsky tenía una llamada con la periodista para mantener a la población informada en tiempo real.

Lee también Muere la conductora Talina Fernández tras ser hospitalizada de emergencia, confirma la familia a EL UNIVERSAL

Aquí el momento en el que Talina Fernández informó sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio, entonces candidato a la Presidencia por el PRI, en el noticiero conducido por Jacobo Zabludovsky el 23 de marzo de 1994https://t.co/eUIyIYthG5 pic.twitter.com/jaBbxPbFPb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 28, 2023

JZ: Talina Fernandez, por favor. Sí, Talina

TF: ¿Me escucha licenciado? Nos dicen extraoficialmente que ha muerto el licenciado Colosio

JZ: ¿Murió el licenciado Colosio?

TF: Pero es extraoficial, licenciado, estamos fuera del pasillo. No ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido.

JZ: ¿Este médico quién era, Talina?

TF: Se desapareció, licenciado, es alguien que salió de allá adentro y se desapareció. No lo pude seguir.

JZ: Esto es terrible, Talina, ¿podemos tener una confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, pata nuestra historia, para todos.

TF: Estoy aquí afuera, donde todo mundo espera, con la misma (inaudible) Es una versión extraoficial, hasta que no salgan los..

JZ: Entra al quirófano

TF: No puedo entrar, señor,

JZ: ¿Por qué?

TF: Hay grandes medidas de seguridad. Dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre.

Talina Fernández recordó en una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, el momento en que la invitaron a la gira de Luis Donaldo Colosio.

“Llego y chimiscolera como soy, me trato de acercar a Luis Donaldo, no me dejan. Ahí me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca, porque la seguridad era extraordinaria, pero quedo abajo del templete gritándole “ese es viejo, no como el que tengo en mi casa”, recordó.

Además recordó el momento en el que llegó al hospital donde atendían al candidato a la presidencia y le sacaron sangre para donar a Colosio.

¿Quién fue Talina Fernández?

Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, mejor conocida como Talina Fernández, nació el 2 de agosto de 1944 en la Ciudad de México. La periodista y conductora de televisión estudió en el Colegio Aleman Alexander Von Humboldt y posteriormente en un internado de Illinois, Estados Unidos.

Fue descubierta en una agencia de publicidad por el actor y conductor de televisión argentino Raúl Astor, quien la invitó a formar parte del elenco del programa “La Cosquilla”, y tiempo después el periodista Juan El Gallo Calderón la invitó a formar parte del programa femenino “Mujeres, Mujeres y algo más”, junto a Verónica Castro, Anel Noreña y Nubia Martí.

Lee también Talina Fernández se sentía completa a sus 78 años: “De viejita no tengo más que los años”

Posteriormente pasó a conducir programas de televisión para el Canal 8, tales como En Punto, Punto Final y Contacto Directo con Juan Ruiz-Healy, cadena que con fusión de Telesistema Mexicano se convirtió en Televisa.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sal