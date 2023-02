Día del Soltero: Google exhibe las preguntas más raras que le hacen a la web

Cada 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Soltero, un día antes de San Valentín. Pero no sólo las personas que no tienen pareja celebran, este día también ha sido catalogado cono el Día de los Infieles y Día de los Amantes.

Si bien, el festejo del 14 de febrero tiene su origen en una historia religiosa por San Valentín, el Día Mundial del Soltero es una respuesta “espontánea” a esta celebración de los enamorados.

Este día pretende ser un festejo para todas aquellas personas que no tienen pareja y por tanto no hacen celebración del Día de San Valentín. Aunque no es tan popular como el 14 de febrero, en los últimos años ha ganado popularidad gracias a las redes sociales.

En Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, el 13 de febrero es un auténtico Antisanvalentin y se envía el mensaje de que lo más importante es el amor propio.

Lejos de ser parte de cualquier prejuicio, la soltería ha pasado a ser un aspecto positivo en la vida de las personas que por decisión propia viven en esta condición. Así nadie se queda sin celebrar.

De acuerdo con Google las búsquedas más extrañas que realizan los solteros en Estados Unidos son:

- ¿Es raro ir a un bar solo?

- ¿Es raro ir a un concierto solo?

- ¿Es raro ir a un restaurante solo?

- ¿Es raro ir a las películas solo?

- ¿Es raro ir al club solo?

Además, los eventos más buscados en su plataforma son los eventos para solteros tanto presenciales como en línea. Incluso aquellos que son organizados para fieles a alguna religión.

Here are some of the questions your fellow unattached are asking: pic.twitter.com/kPExoP2uFO

— GoogleTrends (@GoogleTrends) February 13, 2023