Detienen a Ovidio Guzmán: ¿Quiénes son los actuales líderes del Cártel de Sinaloa?

La mañana de este jueves se registró enfrentamientos y bloqueos en Culiacán por la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con fuentes federales.

Tras registrarse bloqueos y balaceras en Culiacán y Los Mochis, fuentes consultadas manifestaron que fueron cercados objetivos prioritarios del Gobierno Federal, entre ellos Ovidio Guzmán.

Luego del arresto de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el cartel ahora está encabezado por Ismael "El Mayo" Zambada García y los hijos de Guzmán Loera, Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Cabe mencionar que Joaquín Guzmán Loera está condenado a cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y dos de sus hijos podrían tener un fin similar, pues también aparecen en el póster.

Se trata de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, alias "Los Chapitos", por los que el gobierno norteamericano oferta cinco millones de dólares por cada uno; sin embargo, llama la atención que en la lista no aparece uno de sus hijos más conocidos, Ovidio Guzmán.

Por medio Twitter, un periodista estadounidense publicó en mayo del 2022 un cartel donde se observa a los integrantes del Cártel de Sinaloa siendo buscados por la DEA.

