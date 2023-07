"Despechá" cumple un año, en medio de la ruptura de Rosalía con Rauw Alejandro

Hace un año, la cantante Rosalía estrenó el sencillo “Despechá” a través de sus redes sociales, lo que sería la canción más popular del verano, que enloqueció a millones de fanáticos.

La canción se publicó el 27 de julio de 2022 en la plataforma de YouTube, la cual lleva, hasta el día de hoy, 28 millones de reproducciones.

¿De qué trata "Despechá" de Rosalía?

“Despechá” trata sobre una joven como ella que se siente "despechada" por un amor no correspondido, pero sin arrepentirse en absoluto por lo que ha luchado.

La canción comienza con Rosalía cantando sobre cómo su ex pareja la ha dejado por otra mujer. Ella está enojada y herida, pero también está decidida a no dejar que la destruya.

Rauw Alejandro anuncia ruptura con Rosalía, a un año de "Despechá"

Cabe mencionar que el aniversario del lanzamiento coincide con el anuncio de la separación entre Rosalía y Rauw Alejandro, quien compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

El cantante comenzó su mensaje diciendo que jamás imaginó que tendría que dar explicaciones sobre su vida privada; señaló que la separación no es reciente y que desde hace varios meses atrás ya no se encuentran juntos: "Jamás me vi en la posición de si quiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Si, hace unos meses atrás Rosie y yo terminamos nuestro compromiso", se lee en la publicación.

Asimismo, fue tajante al negar que haya existido algún tipo de infidelidad de por medio, aunque tampoco ahondó en los motivos que tuvieron para decidir no casarse: "Existen miles d emotivos que pueden causar una ruptura, en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", agregó.

El artista explicó que se está tomando un tiempo para asimilar este duro golpe, pero que si decidió hablar al respecto fue por el cariño y el respeto que le tiene a su expareja y porque no podía permitir que arruinaran la historia de amor mas bella que ha vivido hasta ahora: "Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella y a todo lo que vivimos no podía quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir".

