Rosalía y Rauw Alejandro: ¿cuándo y cómo se comprometieron los cantantes?

La confirmación de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, quienes fueron una de las parejas favoritas de la industria de la música, ha dejado a millones perplejos y tristes.

Esta tarde el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro detalló en su cuenta de Twitter que la ruptura de su romance con la “Motomami” sucedió hace unos meses, y no recientemente, como se especulaba. La pareja dio a sus fans una historia de amor que parecía interminable.

Lee también: "Barbie magistrade" llega a TikTok y así la presume Jesús Ociel Baena

¿Cuándo y cómo se comprometieron Rosalía y Rauw Alejandro?

Todo inició a finales de 2020, cuando varios usuarios compartieron fotos de la pareja en diferentes espacios públicos; pero no fue hasta septiembre de 2021 que Rosalía confirmó su noviazgo con el reggaetonero.

Lo hizo en su cumpleaños 28, con una serie de fotos en las que se observa que la pasó acompañada de Rauw Alejandro y su familia.

Después, las redes sociales de ambos se llenaron de comentarios de apoyo y felicitaciones por su relación.

A principios de este año, en marzo, los famosos sorprendieron a millones con la noticia de su compromiso. A través de un video musical que salió el 24 del mismo mes, llamado “Beso”, anunciaron que su relación escalaría de nivel.

El video musical que muestra varias fotos de la pareja fue todo un éxito, es importante mencionar que el tema formó parte del proyecto que lanzaron juntos al que le llamaron “RR”, de éste también surgieron canciones como “Vampiros” y “Promesa”.

Durante una entrevista que ofrecieron para GQ España, Rosalía confesó cómo fue la propuesta que le hizo el puertorriqueño durante la Navidad de 2021, que la conmovió hasta las lágrimas.

La propuesta se dio en la casa de la abuela de Rauw Alejandro, en Puerto Rico: “Nos comprometimos, yo creo de la manera más bonita que me pude haber imaginado, que podría existir porque fue en la casa de tu abuela”, recordó Rosalía en esa entrevista.

“Se veía todo Puerto Rico desde allí arriba y yo no me lo esperaba y tú me dijiste ‘ven, te quiero enseñar un sitio, te quiero llevar a un sitio’, y te seguí, yo pensando de lo más inocente ‘ah. Venga, vamos, tal’ y de golpe empezaste a buscar algo y yo pensaba ‘qué le pasa’ y cómo que no lo sacabas, y yo pensaba ‘qué está buscando’”, agregó Rosalía.

La Motomami relató que estaba tan nerviosa que no podía recordar todos los detalles, pero lo que sí tenía claro es que la emoción la conmovió hasta las lágrimas.

Lee también: ¿Saldrás de vacaciones? UNAM da tips para cuidar las finanzas personales aún de viaje

¿Qué dijo Rauw Alejandro Alejandro sobre su ruptura con Rosalía?

Tras varias especulaciones de una supuesta infidelidad por parte del cantante latino, Rauw se vio en la necesidad de aclarar la situación; pues los internautas ya estaban poniendo los ojos en una joven modelo llamada Valeria Duque, misma que puso su cuenta de Instagram privada por el escándalo.

En la publicación, Rauw explicó que su ruptura con la española sucedió “meses atrás”, y no recientemente como se especulaba.

También mencionó que no fue por terceras personas, sino que tuvieron algunos problemas: “Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Ante ello, algunos de sus fans le mostraron su apoyo mientras que otros mencionaron que es falso: “Me niego a pensar que es verdad”, “Eran la pareja que me hacía creer en el amor”, “Rauw son cosas de la vida que pasan, pero siempre te apoyaré”, “Vuelvan, me duele más que mi propia ruptura”, entre otros.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





ayef/sal