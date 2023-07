¿Saldrás de vacaciones? UNAM da tips para cuidar las finanzas personales aún de viaje

Las vacaciones de verano son un momento para relajarse y descansar, donde algunas personas disfrutan de pasar tiempo al aire libre, mientras que otras prefieren quedarse en casa y leer o ver películas.

No obstante, para poder aprovechar el periodo vacacional será necesario contar con finanzas sanas.

Tips para cuidar las finanzas personales durante un viaje

Por medio de UNAM Global TV, Arturo Morales, experto en economía y finanzas, comentó que en estos momentos en que las tasas de interés se ubican en los niveles más altos de los últimos años, definitivamente no es opción adquirir una deuda.

Ante ello, enumeró algunas de las mejores prácticas para proteger las finanzas personales y familiares:

- Definir cuánto se tiene para gastar en las vacaciones. Habitualmente se empieza por seleccionar el destino y luego se adquieren deudas; sin embargo, el orden debe ser a la inversa: primero hay que determinar cuánto se está dispuesto a gastar y luego elaborar un presupuesto.

- Evitar endeudarse. Es mejor recurrir a la modalidad meses sin intereses teniendo en cuenta que disminuirá la liquidez para gastos cotidianos; resistirse y no ceder ante las tentadoras propuestas que se conocen a través de las promociones de las tarjetas de crédito, créditos de nómina o adelanto de sueldo.

- Aprovechar las herramientas y plataformas disponibles on line para comparar precios, ya que varían considerablemente; hay que tomarse el tiempo suficiente para ello.

- Indagar las fechas de las semanas menos costosas por ser temporada baja. Se encontrará mayor cantidad de ofertas en transporte y hospedaje.

- Los vuelos y hoteles pueden ser más asequibles si se reservan con antelación. Se puede mantener la atención en las ofertas de última hora, pero no depender exclusivamente de ellas. Otro recurso adecuado son los programas de viajero frecuente y tarjetas de crédito para acumular puntos y millas que se puedan canjear.

- Comprar solo lo necesario. Si se aprovecha un hotel con todo incluido, no se debería pagar por comida en la calle. Los souvenirs no son prioridad; se pueden presupuestar, pero no pasa nada si se omiten estos detalles.

Finalmente, una buena planeación de las vacaciones debe incluir adelantar pagos de los servicios durante tres meses posteriores al viaje, así como compras anticipadas de despensa y gastos asociados.

