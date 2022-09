Preocupa a mujeres desaparición del Horario de Verano; expresan inseguridad en traslados de noche

Al plantear la eliminación del Horario de Verano no se habría considerado que las mujeres se sienten más seguras cuando tienen una hora extra de luz para transitar por las calles, justo antes del anochecer, según han señalado recientemente usuarias de redes sociales.

El dictamen, aprobado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y que se someterá a votación de pleno este miércoles, busca eliminar el cambio de horario que desde hace 26 años se realiza en México entre los meses de abril y octubre. El propósito sería contar con más luz natural durante las mañanas de dichos meses y así ahorrar en electricidad.

No obstante, algunas mujeres consideran que no se tomó en cuenta las condiciones en que ellas deben realizar el traslado de sus centros de estudio o trabajo hacia sus hogares, y es que en Twitter circulan publicaciones como: "Tal vez algunos no lo entienden, pero muchas nos sentimos más vulnerables andando en la calle cuando oscurece a horas tempranas. Sí, ocurren delitos a toda hora, pero más cuando pueden pasar desapercibidos".

Ojalá no eliminen el horario de verano, no es un capricho, las mujeres nos sentimos muy seguras regresando a casa con luz, lo viví muchos años cuando tenía que regresar a casa de mis papás en Ecatepec. — Mariadel (@Mariadel_mariad) September 27, 2022

El horario de verano ayudaba a un chingo de gente que gracias a éste no caminaba a oscuras por calles horribles cuando regresa a casa. En cambio a las seis de la tarde ya está oscuro en un país donde la inseguridad está a todo lo que da.#HorarioDeVerano — Juls (@juliet_sz) September 27, 2022

Con horario de verano o sin él, llaman a defender la seguridad

Otras usuarias de Twitter expresaron que las mujeres que deben transitar hacia su lugar de estudio o trabajo también serían vulnerables durante la madrugada, o bien que existen mujeres que terminan sus labores tan tarde que deben viajar de noche sin importar que sea horario de verano o de invierno.

Además dijeron que quienes habitan en la periferia de una gran ciudad, por ejemplo, las que viajan todos los días desde el Estado de México hacia la capital, o viceversa, tienen tiempos de traslado tan largos que todos los días se ven obligadas a estar fuera durante la noche.

Así, se puede hallar publicaciones como: "qué pasa con las morras que salimos a las 5 - 6 am e igualmente está bien oscuro", por lo que diversas mujeres subrayan que en México se vive una situación de inseguridad que debe atenderse por completo.



como mujer de la periferia estoy acostumbrada a salir de mi casa cuando está oscuro y a regresar cuando está oscuro. el debate no es sobre si me siento más segura con el de horario de verano o invierno, es sobre exigir seguridad, pq aún con luz, mi miedo es el mismo. — Natalia Xicohténcatl (@nat_xicoh) July 6, 2022

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha vivido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, sexual, patrimonial o física.

El INEGI también señala que el ámbito donde las mujeres sufren violencia más frecuentemente es el comunitario, incluso por encima de las relaciones de pareja y de los ámbitos escolares y laborales.

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indica que en agosto de 2022 se reportaron 266 casos de presunto homicidio doloso contra mujeres en todo México, así como 67 casos tipificados como presuntos feminicidios.

Además, el Gobierno de México indica que 643 municipios distribuidos en 22 entidades del país se han declarado bajo Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

