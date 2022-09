Dejan varados a bailarines mexicanos en Bulgaria; piden ayuda para regresar al país

Integrantes de la compañía de danza folklórica San Marcos denunciaron que llevan dos días varados en el aeropuerto de Bulgaria, al denunciar que el presidente de la Federación Mexicana de Artes (Femexart) los estafó al dejarlos sin dinero ni vuelo de regreso a México.

“Vinimos a representar a nuestro país a Europa con el presidente de la Femexart (Luis Adrián Mora Fuentes)… a base de engaños”.

A decir de los bailarines, el director de la compañía dio 450 mil pesos para que la gira fuera realizada, mismos que no se utilizaron porque cada uno de los bailarines tuvo que solventar con dinero propio todos los gastos.



También mencionaron que no les dijeron que les iban a pagar un sueldo, por lo que ese dinero también se lo quedó Mora Fuentes.

“La verdad es que estamos muy preocupados, ya no sabemos qué otras medidas tomar. Necesitamos vuelos de regreso, ya dos días de estar aquí, ya es imposible para una persona. Necesitamos de su ayuda porque fuimos estafados por esta persona, no hay vuelos y no habrá vuelos de regreso”.

Señalaron que Luis Adrián Mora ya no les contesta los mensajes y no responde llamadas, además de que se encuentran bloqueados de sus redes sociales.



Comentaron que sus respectivas familias en México se están movilizando para ayudarlos; sin embargo, no han recibido respuesta por parte de la Embajada de México, aunque sí de la Embajada de Budapest y de los mismos organizadores de los eventos, quienes los enviarán a Nedelino para recibir apoyo.

“Nos vamos a ir mañana temprano a Nedelino de nuevo con la organizadora que es Rosy, que nos esté apoyando y con mucho amor se lo vamos a agradecer”, concluyeron.

La compañía había recibido una invitación por parte de la Femexart para asistir al Festival Internacional de Folclor que sería en Europa, un evento que se realizaría a partir del 23 de agosto en Francia, Bulgaria y Grecia, y que supuestamente concluiría el 11 de septiembre.



