¿De qué habla la canción de Metallica que se hizo viral por Stranger Things?

Así como sucedió con “Running Up That Hill” de Kate Bush, parece que el clásico de Metallica, “Master of Puppets”, se convertirá en otra canción emblemática de Stranger Things, la serie que este fin de semana finalizó su cuarta temporada.

Y es que el célebre tema de thrash metal suena justamente en el capítulo final, en el momento en que el personaje de Eddie suena su guitarra eléctrica en el “otro lado” del pueblo de Hawkins para distraer a los murciélagos malignos y que Vecna pueda ser atacado por los protagonistas.

El tema fue muy comentado por los fans de las serie, quienes en redes sociales celebraron que distintos artistas clásicos de los años 80 empiecen a ser reconocidos también para las nuevas generaciones, tal como Joy Division o Siouxsie And The Banshees.



Pero ¿de qué habla el tema “Master of Puppets”? El tema viene en el álbum homónimo de 1986, lanzado por el sello discográfico Elektra Records, el primer disco de oro de la banda al lograr vender 500 mil copias en Estados Unidos.

Con un total de 8 canciones, “Master of Puppets” representa además el último trabajo junto al bajista Cliff Burton, quien fallecería ese mismo año debido a un accidente en carretera.

La canción homónima del disco puede ser la más representativa del grupo, ya que es la canción que más veces han tocado en vivo. Es una metáfora sobre la adicción a las drogas y sobre cómo éstas controlan a sus consumidores como si fueran marionetas.

La segunda mitad de la cuarta y hasta ahora última temporada de Stranger Things puede verse ya en el servicio de streaming de Netflix. No se ha descartado una quinta temporada.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr