¡De no creerse! Lomitos inundan la casa de sus amos y todo queda registrado en video

Tener una mascota tiene múltiples beneficios para la salud física y mental. En un artículo llamado “El poder de las mascotas” de los Institutos Nacionales de Salud, mencionan que “la interacción con animales disminuye los niveles de cortisol (una hormona relacionada con el estrés) y disminuye la presión arterial”.

Asimismo, mencionan que los animales pueden reducir la soledad, aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar el estado de ánimo.

No obstante, algunas mascotas hacen de las suyas y causan en sus amor momentos de mucho estrés. Pese a este tipo de situaciones se les debe tener paciencia, ya que son seres inocentes que no tienen raciocinio para distinguir lo que está bien y lo que está mal.

Lomitos inundan la casa de sus amos

En la cuenta de TikTok de @house_of_camille se publicó un video que al día de hoy supera las 77 millones de vistas.

¿La razón? es que un par de lomitos causaron estragos en la vivienda de sus amos.

En el metraje se observa que uno de ellos mete una manguera a la casa, pero ésta se encuentra abierta por lo que empieza a regar agua por todas partes.

Lo impactante del video es que el perrito entra y sale en varias ocasiones, y en cada una de éstas no soltó la manguera.

Al final se ve que intenta jalarla con su hocico para llevársela a otra habitación, y al no lograr su cometido la deja en el suelo de lo que parece ser una sala.

Es entonces que la casa comienza a inundarse y los dueños no se percatan hasta tiempo después, cuando el agua ya alcanza algunos centímetros de altura.

La hazaña de los lomitos generó comentarios como: “El único culpable es quien dejó el grifo abierto”, “Cómo le explicas esto a la aseguradora”, “Si no lo hubiesen grabado sería imposible de creer”, “Me disculpan pero ellos no tienen la culpa, qué hacía la manguera abierta”, “Cosas que si no se graban no se creen”, entre otros.







