De lanzar con caballos a haitianos hasta disparar a venezolanos; historias de la frontera de EU

En un video que circula en redes sociales se observa a hombres uniformados apuntando con sus rifles a un grupo de personas, las cuales llevan una enorme bandera de Venezuela y huyen hacia un río, en la frontera de Ciudad Juárez con Estados Unidos, ante estos hechos, se recordó el momento cuando se difundieron imagenes, en donde se ve a varios agentes fronterizos a caballo persiguiendo y cargando contra migrantes de Haití.

Las escenas se produjeron en septiembre de 2021, en medio de una nueva crisis de inmigración en la frontera, que llevó a que hasta 12 mil migrantes —en su mayoría haitianos— fueran retenidos en un campamento improvisado bajo un puente que conecta Del Río con Ciudad Acuña, en México.

"Para prevenir lesiones por enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del Puente Internacional Del Río está sirviendo como un sitio de parada temporal mientras los migrantes esperan ser a llevados bajo la custodia de la USBP (Patrulla Fronteriza de Estados Unidos)", explicó en ese momento ese organismo en un comunicado ante las críticas sobre la precaria situación de los migrantes.

Según las imágenes, los agentes llevaban en la mano unos instrumentos que algunos presentes describieron como "látigos", si bien las autoridades aseguran que son "riendas" que la guardia utiliza para "asegurar el control del caballo".

"Agentes de la patrulla fronteriza disparan 'proyectiles', lo que forzó a un grupo de venezolanos que habían entrado a Estados Unidos por el puente internacional de El Paso a volver a México este lunes".

"Esto ocurre luego de que la administración de Biden ordenara que venezolanos fueran regresados a México", se lee en el texto en inglés que acompaña al material compartido por @Anna_Giaritelli, vía El Paso Times.

BREAKING: Border Patrol agents shot "projectiles" as it forced a group of Venezuelans who had entered the US under the El Paso international bridge back into Mexico Monday.

This comes on the heels of Biden admin's ordering Venezuelans be returned to Mexico.

Video: El Paso Times pic.twitter.com/w27pcPU3am

— Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) October 31, 2022