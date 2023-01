¿Cuánto tiempo estuvo presa Gloria Trevi por caso Andrade?

Recientemente se ha dado a conocer que la también compositora Gloria Trevi podría enfrentar de nuevo a las autoridades por el caso Trevi-Andrade, en el que se le acusó de rapto, corrupción, abuso y violación de menores hace casi 20 años.

Según información publicada por la revista Rolling Stone, dos nuevas denuncias fueron presentadas ante la corte de Los Ángeles el 31 de diciembre de 2022, al parecer, dos mujeres aseguran haber sido víctimas del Clan Trevi-Andrade cuando sólo tenían 15 y 13 años de edad.

El 1 de junio de 1999, la Procuraduría de Chihuahua giró orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y Mary Boquitas, por lo que la cantante estuvo presa por cuatro años, ocho meses y ocho días.

En una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino” que es conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, la regiomontana dijo que tuvo que esperar tras las rejas un juicio, pues ni siquiera estaba condenada, pero la encarcelaron debido a un mal proceso.

También resaltó que le tiene paciencia a la gente que la juzga sin conocerla y, en ese entonces, pidió que quienes lo hacen se den la oportunidad de escucharla y de investigarla para que formen un juicio con base en sus hechos y no en los dichos.

“A los que me juzgan sin conocerme les tengo mucha paciencia y espero la oportunidad de que me conozcan y me escuchen, de investigarme y que me conozcan por mis hechos y no por los dichos de los demás”, dijo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La ex-corista Aline Hernández publicó en 1998 el libro “La Gloria por el infierno”, en el que reveló los supuestos actos de Sergio Andrade en colaboración con Gloria Trevi. En éste se habló de los abusos y humillaciones que recibían las jóvenes que trabajaban con Andrade.

Un año después, la señora Teresita de Jesús Gómez, madre de Karina Alejandra Yapor Gómez, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua en contra del Clan Trevi-Andrade por los delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

Es así que las autoridades giran la orden de aprehensión en contra de María Raquenel Portillo "Mary Boquitas", Marlene Calderón, Sergio Andrade y Gloria Trevi, sin embargo, para ese momento se encontraban prófugos.

Con la colaboración de la Interpol logran localizar al Clan Trevi-Andrade, luego de 10 meses en Río de Janeiro, Brasil. En consecuencia, el gobierno mexicano solicitó la extradición de los implicados bajo los cargos de violación y secuestro de menores.



