¿Cuáles obras de arte han sido atacadas para protestar contra el cambio climático?

Activistas han optado por manifestarse lanzando líquidos o comida a importantes pinturas de reconocidos artistas como Leonardo Da Vinci, Claude Monet, Vermeer, hasta el último: Gustav Klimt, en contra del cambio climático.

Este tipo de protestas comenzó en octubre pasado cuando dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres el viernes, según muestran vídeos publicados en las redes sociales.

El grupo "Just Stop Oil" afirmó en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron dos latas de sopa de la marca Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal, a las 11:00 locales (10h00 GMT).

¿Quiénes son y qué buscan "Just Stop Oil"?

Con esta acción, los ecologistas del grupo de desobediencia civil "Just Stop Oil" buscaban exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas, precisó.



Foto: AFP

Unos días después de la primera manifestación de este tipo, dos activistas del grupo alemán de protesta por la protección del clima, conocido como Última Generación, atacaron un cuadro del pintor impresionista francés Claude Monet, lanzando puré de papas contra la obra en el Museo Barberini de Potsdam, al sur de Berlín.

En la acción participaron cuatro personas, incluidas dos activistas, que lanzaron la masa y se pegaron al suelo.

Poco después, al menos tres personas fueron detenidas en Países Bajos luego de protagonizar una acción para denunciar el calentamiento global, lanzando salsa de tomate cerca de la conocida pintura "la Joven de la Perla", del artista Johannes Vermeer, en el museo Mauritshuis, en La Haya.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo uno de los activistas se acerca al famoso cuadro, también conocido como la "Muchacha con turbante" o la "Mona Lisa neerlandesa", y parece que pinta encima con un rotulador, mientras otra persona vierte dentro de la camiseta del propio activista una lata con salsa de tomate.

"¿Cómo te sientes al ver algo tan bonito y valioso, siendo aparentemente destrozado ante tus ojos? Nos sentimos indignados. Este cuadro está protegido por un cristal. Está bien, pero la gente vulnerable alrededor del planeta no está protegida. El futuro de nuestros hijos no está protegido. Las personas en extrema pobreza tienen que elegir entre calentarse o comer, y no están protegidos", señala uno de ellos.





Arrojan petróleo a obra de Gustav Klimt, pero no sufre daños

Dos activistas arrojarono petróleo sobre el cuadro "Muerte y vida" de Gustav Klimt (1862-1918) en el museo Leopold de Viena para denunciar la inacción contra la crisis climática.

Las primeras informaciones indican que el cuadro estaba protegido por un vidrio y no habría resultado dañado, aunque el museo pide algo de tiempo para evaluar en detalle lo sucedido.

El grupo "Última generación" compartió un vídeo de la protesta en su cuenta de Twitter. Una persona también se pegó al cristal que protege la obra durante la protesta.

Otro de los activistas gritó tras arrojar el petróleo sobre el cuadro: "Conocemos el problema desde hace 50 años, debemos actuar de una vez, de lo contrario el planeta se destruirá".

"Detengan la destrucción de los combustibles fósiles. Nos dirigimos hacia un infierno climático", agregó para describir las nuevas perforaciones de petróleo y gas como una sentencia de muerte para la humanidad.

Con información de EFE

