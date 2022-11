Corona Capital 2022: ¿Habrá estacionamiento y cuánto costará?

A un día del comienzo del festival de música Corona Capital 2022, algunos se preguntan sobre la disponibilidad del estacionamiento y si tendrá algún costo; aquí te contamos.

De acuerdo al sitio del evento, habrá dos zonas para poder estacionar el automóvil: Estacionamiento general y estacionamiento Citibanamex Plus.

Ante ello, el estacionamiento general se encuentra en la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez o, en cualquier Puerta del Palacio de los Deportes (excepto la 2, ya que estará destinada al operativo Regresa Seguro A Casa) y se tendrá que pagar una cuota, sin que el anuncio especifique el monto.

Por su parte, el estacionamiento plus se encuentra en la Puerta 7 del Autódromo Hermanos Rodríguez. "Recuerda que por 4 personas con boleto Plus, recibirás un lugar de estacionamiento sin costo en esta zona. Te recomendamos que manejes con tus amigos para reducir el tráfico", se lee en el anuncio.

Sin embargo, el cartel recordó que "si en el vehículo se transportan menos de 4 personas con boleto Plus, no aplicará la dinámica y tendrán que ingresar al estacionamiento general por puerta 15 donde tendrán que pagar la cuota correspondiente para obtener un lugar (no incluido en tu boleto)".

¡Conoce nuestro mapa de estacionamiento para #MiCoronaCapital!

¡En solo tres días nos encontraremos en #CoronaCapital22! pic.twitter.com/YDKTZ1Chp3 — Corona Capital (@CoronaCapital) November 15, 2022



aosr