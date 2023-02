Conoce el Santuario de gatitos que rescata animales sin hogar ni familia por terremotos en Siria

Todos los michis y lomitos que quedaron sin hogar por los terremotos que se han registrado en Turquía y Siria en el mes de febrero tienen una nueva vida en el Santuario de Ernesto para Gatos ubicado en Aleppo.

Este lugar está repleto de mininos de todos los colores y razas que se han viralizado en redes sociales por ser rescatados por voluntarios que les dan de comer y los albergan en este lugar.

Foto: Facebook Santuario de Ernesto para Gatos de Siria

En este lugar se recibe incluso a aquellos animales que son entregados por sus dueños, quien a raíz del terremoto deben vivir en refugios porque su vivienda fue destruida.

En el Santuario de Ernesto para Gatos de Siria los gatos son alimentados y bañados. Los voluntarios también han buscado rescatar a más animales de las zonas afectadas por los terremotos que se registraron el 7 y 16 de febrero.

Foto: Twitter Santuario de Ernesto para Gatos de Siria

A través de sus cuentas de Facebook y Twitter han dado a conocer que están en busca de un nuevo vehículo para hacer más rescates que sea funcional para transportar a las distintas especies, sin importar detalles menores. Y piden a aquellas personas que tienen posibilidad les ayuden a financiarse.

Syria,earthquake’s zone

We rescued cats,unfortunately in very bad condition.A dog that has lost a paw,animals (many) cared for on the spot.

emergency shows no sign of ending.

indeed now animals that were previously hidden in fear are now starting to come out to ask for help! pic.twitter.com/S2a3pnJzyv

— Ernesto’s Sanctuary for Syrian Cats (@theAleppoCatmen) February 19, 2023