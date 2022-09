Con pirámides de Teotihuacan como testigo, mujer le propone matrimonio a su novio

En estos tiempos donde se rompen los moldes sociales con tanta frecuencia, no es raro encontrarse con situaciones sorprendentes. Así lo atestigua la usuaria de TikTok @jessihartmann8, quien se encontraba de paseo en Teotihuacán. Ahí grabó a una joven que pidió matrimonio a su novio y enterneció a visitantes e internautas por igual.

En el video se observa una escena digna de una película romántica. La mujer se coloca de rodillas frente a su acompañante y entre risas le muestra una pequeña caja roja con el anillo. También se aprecia un cartel rosado sostenido por dos hombres, en el cual se lee la oración: "¿te quieres casar conmigo?".

El hombre, sorprendido, se lleva las manos a la cara; luego abraza y carga a la chica. Finalmente ella, con una enorme sonrisa, lo ayuda a colocarse el anillo.



No se sabe qué ocurrió después, ya que la tiktoker que compartió el suceso no conoce a los enamorados.

"No soy yo la del video; yo solo lo vi y grabé porque me pareció tierno y le dijo que sí", escribió Jessi Hartmann, además de que preguntó a sus seguidores si harían lo mismo.

¿Cómo respondió el internet?

Como era de esperarse, el acto de la joven desató reacciones divididas. Algunos aplaudieron su osadía e invitaron a más mujeres a dar "el gran paso" con sus novios.

"Amo a estas chicas así, hacen sentir que la mujer puede hacer todo lo que se propone"; "normalicemos que una chica también puede pedir matrimonio, sean felices"; "yo lo hice, no me equivoque y no me arrepiento", y "¿quién dijo que la iniciativa tiene que ser siempre del hombre?", fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

No obstante, algunas mujeres se mostraron reacias a actuar del mismo modo; escribieron que "no lo haría, porque si algo sale mal él se va a lavar las manos y va a decir 'tú me lo pediste, no yo'", y "si ellos no lo han pedido es porque aún no quieren", entre otros.

