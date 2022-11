Como lo hizo con Loret, ahora Edy Smol reta a Roberto Madrazo a debatir sobre reforma electoral

Luego de que Edy Smol retara a debatir al periodista Carlos Loret de Mola sobre programas y políticas que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador; ahora, el llamado gurú de la moda retó de la misma manera al exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, sobre la reforma electoral.

Por medio de Twitter, el "fashonista" contestó un tuit del político, quien dice que la reforma electoral "le quitará autonomía al INE".

"@EdySmol la #ReformaElectoral le quitará autonomía al #INE, porque una parte de los candidatos para consejeros será propuesta por el Presidente. Además al ser elegidos mediante voto, se convertirán en actores políticos… tendrán que conseguir financiamiento para sus campañas", escribió Madrazo.

Lee también: Así es el Colegio Williams, lugar donde murió ahogado el niño Abner

Ante ello, Edy retó a debatir al exmandatario tabasqueño sin prompter y en una sede neutral. "Usted @RobertoMadrazo_ también va a decir que no a un debate, lo reto a debate para tocar este tema, de ciudadano a ciudadano, sin apuntador, sin prompter, en una sede neutral y mediador neutral, con tiempos definidos para cada participación, allí me avisa, no es agresión, es democracia".

Usted @RobertoMadrazo_ también va a decir que no a un debate,lo reto a debate para tocar este tema,de ciudadano a ciudadano,sin apuntador,sin

prompter,en una sede neutral y mediador neutral,con tiempos definidos para cada participación,allí me avisa,no es agresión,es democracia. https://t.co/VsRdtP3zhL — EDYSMOLWORLD (@EdySmol) November 8, 2022

Edy Smol reta a Carlos Loret

Ante la insistencia en redes sociales sobre un debate entre el Edy Smol, y el periodista Carlos Loret de Mola, el "Gurú de la moda" aceptó debatir siempre y cuando sea “en vivo, con sustento y argumento, sin guion, sin apuntador, sin telepromter”.

“Se trata que la opinión pública sepa la verdad, porque qué bonito estar manipulando”, aseguró en entrevista con el youtuber, Manuel Pedrero.

Lee también: Edy Smol reta a Carlos Loret de Mola a debatir "en vivo, sin guion ni apuntador"

Cuestionando a Loret de Mola sobre diversos temas, fue como el empresario retó al periodista a debatir, al mismo tiempo que defendía el gobierno, programas y políticas que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, indicó que de ser necesario solicitaría un espacio en la conferencia matutina del Presidente, para responder a los cuestionamientos en contra del gobierno.



Con información de Luisa García Valenzuela

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/rmlgv